انطلاقة «كأس هلوين للبولو» بمنتجع الحبتور اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو في الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد انطلاق موسمه 2022/2023 وتدشنه بطولة هلوين للبولو وتستمر حتى السبت الموافق الخامس من نوفمبر المقبل، بهانديكاب من 4 إلى 6 جول، وتشارك في هذه البطولة أربعة فرق وهي فريق الحبتور وفريق ابن دري وفريق «ايه ام وانكورا» وفريق بلانر نايا.

وتعد بطولة هلوين من البطولات التي تتاح فيها الفرصة للاعبين الصغار الأقل تصنيفاً لكي تتم مشاركتهم وخاصة في بداية الموسم كما أنها فرصة ليدخل اللاعبون المصنفون والأكثر خبرة في أجواء البطولات ذات التصنيف المتوسط والعالي مثل كأس دبي الذهبية.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن سعادته ببداية الموسم الجديد، مرحباً بالفرق المشاركة ومهنئاً عشاق ومحبي البولو والجميع بافتتاح الموسم.

وأكد الحبتور أن برنامج هذا العام روعي فيه التدرج في قوة المنافسات «هانديكاب» وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية للمشاركة ومن الجنسين، مشيراً إلى أن بولو الإمارات يتطور بثبات، وأن النادي والمنتجع اتخذا كل الترتيبات اللازمة التي تسهم في إنجاح هذا الكم الكبير من النشاط الذي يشمل جميع أنشطة وبطولات الفروسية، ومعرباً عن تفاؤله بالنجاحات المنتظرة والمنشودة.

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