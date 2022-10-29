دورة متقدمة لـ «الجودو» في أبوظبي السبت المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم اتحاد المصارعة والجودو بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الدورة التدريبية للجودو 2022 يومي 5 و6 نوفمبر المقبل بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، وذلك برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو ومتابعة اتحاد الجودو المحلي، والتي يشرف عليها المحاضر الكرواتي سيرتيك هرفاتسكو «حزام 7 دان»، والتي يبدأ برنامجها عند العاشرة صباح السبت المقبل بمحاضرة نظرية، يعقبها التدريب العلمي في الحصيرة الرئيسية بالصالة، وتستأنف المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية عند الثالثة والنصف عقب وجبة الغداء، حتى الساعة السابعة مساءً في ختام برنامج اليوم الأول، ويتواصل البرنامج في اليوم الثاني صباح الأحد وحتى بعد الظهر مسكاً للدورة بحضور عدد من المسؤولين.

وخاطب مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي كل الأندية الأعضاء للاستفادة من قيام تلك الدورة التدريبية المتقدمة بهدف تأهيل الكوادر الفنية بقطاع الجودو، والاطلاع على الجديد في مجال تدريب الجودو للخبرة الطويلة التي يتمتع بها الخبير الكرواتي وسيكون التقديم عن طريق الرابط المرفق في رسالة الاتحاد، ووفقاً لشروط المشاركة المرفقة مع خطاب الدعوة للأندية الأعضاء.

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