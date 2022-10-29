«هيا نلعب كرة اليد».. نادي الشارقة يكرم «المجد النموذجية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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كرمت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، مدرسة المجد النموذجية تثميناً لتعاونها مع الإدارة في تنفيذ مبادرة «هيا نلعب كرة يد»، بمشاركة 130 على مرحلتين استهدفت المرحلة الأولى الطلاب مواليد 2022 والمرحلة الثانية مواليد 2010 وحققت المبادرة مخرجات جيدة في اكتشاف وانتقاء لاعبين جدد ضمن المراحل السنية لقطاع كرة اليد بالنادي.

من جانبه، أشاد خالد الحمادي مدير المدرسة بالتعاون المثمر بين إدارة الألعاب الجماعية والمدرسة والذي أثمر عن اكتشاف وانتقاء لاعبين جدد في كرة اليد، منوهاً في الوقت نفسه عن نجاح التعاون مع إدارة الألعاب الفردية للعام الثالث على التوالي في رياضات الألعاب الفردية والتي حظيت على رضا أولياء أمور الطلاب، وتم الحاق العديد من الطلاب في رياضات التايكوندو والمبارزة والجودو والسباحة، متمنياً أن تأتي ثمار هذه المبادرات بالنفع على الرياضة الإماراتية في كافة أنشطتها.

بدوره، قدم محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالشارقة شكره وشكر إدارة الألعاب الجماعية للمدرسة على تعاونها الدائم وتسخير كافة الإمكانيات لانتقاء الطلاب وتسهيل مهمة المدربين العاملين بالنادي، وكذلك الشكر إلى معلمي التربية الرياضية بالمدرسة على تعاونهم وجهودهم لتنفيذ المبادرة.

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