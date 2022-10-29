رئيس الاتحاد الدُّوَليّ للجوجيتسو: الإمارات أكبر مطور للعبة في العالم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في انطلاقة بطولة العالم للجوجيتسو في صالة جوجيتسو آرينا بأبوظبي، مؤكدا أن هذا النجاح ليس غريبا أو جديدا على دولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي التي تهتم بأدق التفاصيل من أجل اخراج الأحداث في أفضل صورة.

وقال ثيودوربوليس في تصريحات لـ" وكالة أنباء الإمارات" / وام/ شرفنا بحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي- رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حيث يؤكد حضور سموه استمرار الإمارات في دعم اتحاد اللعبة والعمل على تطويرها في العالم بكافة السبل، ولا سيما أنها أكبر مطور للجوجيتسو في العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن إقامة البطولة للعام الثالث على التوالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي يمثل نقلة نوعية مهمة في تاريخ استضافة البطولة العالمية، وهي سابقة اولى من نوعها حيث لم يحدث من قبل أن استضافت دولة الحدث العالمي ثلاث نسخ متتالية".

وتابع بانايوتس ثيودور بوليس :" شهدنا حفل افتتاح مبسطا ولكنه كان مبهرا وجذابا لجميع الحضور، كما أن الحضور الرسمي رفيع المستوى للحدث يؤكد مجددا أن دولة الإمارات تتطلع دائما إلى المزيد من النجاح والتميز في كافة الاحداث التي تستضيفها.

وعن تكريمه بدرع اتحاد الإمارات للجوجيتسو من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أكد بوليس أن القيمة ليست في الحصول على درع الاتحاد، لان الأهم بالنسبة له هو استلامه من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان قائلا "هذا أمر رائع بالنسبة لي”.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم اللعبة والعمل على تطويرها بكافة السبل ودعم الاتحادات الناشئة إيمانا بدورها الكبير في نشر ثقافة اللعبة بين الأجيال الجديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز