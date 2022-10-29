"جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية" تختتم منافساتها على شاطئ كايت بيتش غداً

المصدر: البيان

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تختتم في الساعة الثامنة من مساء غدٍ (الأحد 30 أكتوبر 2022) منافسات البطولة الثانية من "جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين" التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 55 فريق من 29 دولة من جميع قارات العالم.

وتبدأ منافسات نصف نهائي السيدات في الساعة 9:00 صباحًا ويقام نصف نهائي الرجال في الساعة 11:30 صباحًا، وتقام مباراة الميدالية البرونزية للسيدات في الساعة 5:00 مساء، والمباراة النهائية للسيدات في الساعة 6:00 مساء، وتقام مباراة الميدالية البرونزية للرجال في الساعة 7:30 مساء، والمباراة النهائية للرجال في الساعة 8:30 مساء، على أن تقام مراسم تتويج الفائزين في الساعة 9:30 مساء.

وأشاد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بتنظيم البطولة، وقالت لارا ماريش رئيس فريق استضافة البطولات بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة: "أشكر مجلس دبي الرياضي على التنظيم الرائع وجهود فريق العمل الذي يحرص على إتمام كل شيء بدقة كبيرة لإنجاح البطولة"، وعبرت لارا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي تحققه البطولة، والأجواء الرائعة في دبي وقالت: "إن دبي مدينة مبهرة وأجوائها لا توصف، أتمنى لو تقام جميع البطولات هنا في دبي لما تتمتع به من منشآت ومرافق رياضية مصممة وفق أعلى المعايير الدولية المتواجدة في كل مكان والتي تساعد بشكل كبير في التشجيع على ممارسة الرياضة، وتتميز بتنوع مجتمعي متآلف يعيش في سلام وتناغم جميل، كما أن أكثر ما لفت انتباهنا هو حسن الضيافة والتعامل الاحترافي والحرص على تنظيم كل شيء بدقة كبيرة".

وقال بدر الكوس أمين عام المساعد للاتحاد العربي للكرة الطائرة: "لقد أبهرتنا دبي كعادتها بالتنظيم العالمي الرائع والدقيق لهذه البطولة الدولية الكبيرة التي نفتخر بأن تستضيفها دبي لأول مرة والتي تؤكد دائمًا أنها قادرة على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بكفاءة واقتدار، وسيكون لهذه البطولة أثرًا كبيرًا على زيادة شعبية اللعبة بين كافة فئات المجتمع ويشجعهم على الاحتراف في لعبة الكرة الطائرة".

وشهدت منافسات دور الـ 16 للرجال فوز الفريق الإسباني المكون من الأخوان هوريتا على الفريق الإيطالي المكون من بينزي وبونيفازي بنتيجة 2-0، وفوز الفريق الأمريكي المكون بينيش وبارتين على الفريق المكسيكي المكون من فيرجن وسارابيا بنتيجة 2-0، وفي منافسات السيدات فاز الفريق الأوكراني المكون من دافيدوفا وبايفا على الفريق الأمريكي المكون من هوديل وهوارد بنتيجة 2-0، كما فاز الفريق الألماني المكون من كورتزنر وكونست على الفريق الياباني المكون من موراكامي وساكوراكو بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأمريكي المكون من هورتون وسكولز على الفريق السويسري المكون من بينتلي ولوتز بنتيجة 2-1.

وفاز الفريق الصيني المكون من تشي زينغ ووانغ تشي على الفريق التشيكي المكون من دوناروفا وريسوفا بنتيجة 2-1، وفاز الفريق التايلاندي المكون من نارافورناربات ووربيراشيكورن على الفريق الأمريكي المكون من سيمو وكرافت بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأمريكي المكون من ترونر وأندرسون على الفريق الصيني المكون من زو لنجدي ووانغ بينتجة 2-0، وفاز الفريق الألماني المكون من شنيادر وسود على الفريق الأوكراني المكون من دافيدوفا وبايفا بنتيجة 2-1، فواز الفريق الألماني المكون من جرون وسكولز على الفريق الصيني المكون من يوان لوين وجي دونغ بنتيجة 2-0، وفاز الفريق النرويجي المكون من هيلاند هانسين وأوليمستد على الفريق الياباني المكون من أكيكو ويوريكا بنتيجة 2-0، كما فاز الفريق الألماني المكون من كورتزنر وكونست على الفريق الصيني المكون من تشيني تشيا وميمي لين بنتيجة 2-0.

ويمكن مشاهدة منافسات البطولة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة دبي الرياضية، كما يمكن متابعة نتائج المباريات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/events/challenge/dubai-uae-2/schedule/

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