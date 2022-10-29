شاطئية القارات تحلّق بجناحي «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن رعاية «طيران الإمارات» للنسخة الحادية عشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي سيتم تنظيمها على شاطئ كايت بيتش في دبي خلال الفترة من 1 - 6 نوفمبر المقبل.

وبموجب الرعاية الجديدة أصبحت البطولة تحمل اسم «بطولة كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية» بمشاركة 8 منتخبات هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إيران، اليابان، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، باراغواي.

وتشكل رعاية «طيران الإمارات» إضافة كبيرة للبطولة التي انطلقت من دبي في العام 2011 بتنظيم مجلس دبي الرياضي ولجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ويتم تنظيمها سنوياً، وأصبحت ثاني أهم بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم، كما أن البطولة تعد إضافة جديدة لقائمة البطولات والأندية العالمية التي ترعاها «طيران الإمارات» بمختلف الرياضات.

وصول الوفود

بدأت المنتخبات والوفود المشاركة في الوصول إلى أرض الدولة، ويستعد منتخبنا الوطني لخوض المنافسات البطولة بروح معنوية مرتفعة لتقديم أداء فني عالٍ، حيث خاض المنتخب تدريبات مكثفة خلال الآونة الأخيرة استعداداً للبطولة.

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وتنطلق البطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام 11 على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في الساعة 4:00 مساء الثلاثاء 1 نوفمبر، ويستهل منتخبنا الوطني مبارياته في الساعة 05:15 مساء أمام منتخب إسبانيا، مباشرة بعد مباراة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان التي تقام في الساعة 04:00 مساء يوم الثلاثاء 01 نوفمبر، وسيشهد اليوم الأول أيضاً مواجهة منتخب المملكة العربية السعودية الضيف الجديد على البطولة الساعة 06:45 مساء مع منتخب البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، كما يلعب منتخب باراغواي في مواجهة منتخب إيران الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات في الساعة الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات يوم الأربعاء 02 نوفمبر، حيث يلعب منتخب اليابان في مواجهة منتخب باراغواي في الساعة 04:00 عصراً، ويواجه منتخب البرازيل مع منتخب إسبانيا في الساعة 05:15 مساء، كما يواجه منتخب الإمارات مع منتخب المملكة العربية السعودية في الساعة 06:45 مساء، ويواجه منتخب إيران مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة 08:00 مساء.

تصفيات

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة يوم الخميس 03 نوفمبر، حيث يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب الباراغواي، ويلعب منتخب المملكة العربية السعودية أمام منتخب إسبانيا، ويلعب منتخب الإمارات في مواجهة منتخب البرازيل، فيما يواجه منتخب إيران نظيره منتخب اليابان، وتقام المباريات الترتيبية للمراكز من الخامس إلى الثامن في الساعة 04:00 مساء يوم الجمعة 04 نوفمبر، يعقبها تنظيم حفل النجوم لتكريم أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين في كرة القدم الشاطئية بالعالم في الساعة 08:00 مساء، وتقام منافسات الدور نصف النهائي في الساعة 06:45 مساء يوم السبت 05 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الأحد 06 نوفمبر.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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