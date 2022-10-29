انطلاقة قوية لمهرجان سلطان القاسمي للهجن

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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انطلق صباح أمس مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للهجن في نسخته الأولى، ويستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل في ميدان الذيد بنادي الشارقة لسباقات الهجن، بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

وشهد اليوم الأول الذي خصص لفئة الحقاقا، منافسات قوية على مدار 40 شوطاً منها 30 شوطاً في الفترة الصباحية من مسافة 3 كلم و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 4 كلم، وحضر انطلاقة المهرجان مطر بن هويدن رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن وعلي عبيد بالرشيد وسعيد بن معضد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وجمهور غفير.

وتوجت «مذخورة» لمالكها علي محمد فهيدة المري بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة فيما انتزع «نجد» لنايف مسلم بن ذفنة العامري بندقية القعدان، وفازت «وصايف» لعلي مسفر علي الخييلي بالشوط الثالث، وحصل «الذيب» لسعيد أحمد سعيد بالحلوة على الشوط الرابع، وأضاف بالحلوة النقطة الثانية بفوز «أبعاد» بالشوط الخامس، أما الشوط السادس فكان من نصيب «الحاسم» لحمود مقبل الجحافي، وحققت «وضوح» لراشد نافع سعيد الوهيبي الفوز بالشوط السابع، وأضاف علي فهيدة المري نقطة ثانية عن طريق «كيف» الذي فاز بالشوط الثامن، وحصلت «الذهيبة» لمحمد سعيد العامري على ناموس الشوط التاسع واختتم «شاهين» لناصر سالم علي الفوز بالشوط العاشر والأخير.

الأشواط الصباحية

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية عن فوز«الظبي» لسيف عبد الله مطر الخاصوني بأول الأشواط، وانتزع «سور» لمحسن سالم حمد المالكي الشوط الثاني بينما حلقت «نجود» لمالكها رياض شاطر سليمان السعدون بناموس الشوط الثالث، وتمكن «طشار» لناصر عامر المزروعي من الفوز بالشوط الرابع، وتألقت «بشاير» لخليفة عبد الله الخاطري في الشوط الخامس، وتمكن «حشيم» لعبيد مطر عبدالله الكتبي من اقتناص الشوط السادس، وحققت «تعويض» لخليفة عبد الله عبدون الفوز بالشوط السابع وتألق «شاهين» لسالم مصبح سعيد الكتبي في الشوط الثامن، وتصدرت «الظبية» لمبارك الصغير حمود المالكي الشوط التاسع أما الشوط العاشر فكان من نصيب «الجوكر» لصغير العبد الجديلي.

وفازت «العنود» لحسين محمد علي الوهيبي بالشوط الحادي عشر بينما امتلك «بروتين» لسالم حميد حمد النحيف ناصية الشوط الثاني عشر، وحققت «غزل» لعبدالله عبيد علي الوهيبي الفوز بالشوط الثالث عشر، بينما احتفظ «ورسان» لعلي محمد سعيد الخاطري بالشوط الرابع عشر، وتألقت «مشكورة» لعامر حميد السليمي في الشوط الخامس عشر.

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