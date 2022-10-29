«يد الشارقة» ينشد لقب السوبر الإماراتي البحريني

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ينشد فريق كرة اليد بنادي الشارقة إضافة لقبه الثاني في «السوبر الإماراتي البحريني» عندما يواجه مستضيفه النجمة البحريني في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وكان «يد الشارقة» حصل على لقبه الأول في السوبر خلال النسخة الثالثة 2019 في المنامة بالفوز على باربار البحريني، فيما يسعى النجمة إلى تتويج رابع باللقب وعلى حساب الشارقة بالتحديد بعد أن توج الفريق البحريني بألقابه الثلاثة على حساب الشارقة، بدايةً من الفوز بالنسختين الأولى والثانية وآخرها في نسخة العام الماضي.

ويعول المدير الفني لفريق الشارقة، الجزائري سفيان حيوان، في مهمة استعادة الكأس، على كوكبة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرات الذين سبق لهم الفوز في لقب النسخة الثالثة، ومن خلفهم المحترف التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم المقيد ضمن خانة المقيم، والمصري محمود فايز ضمن خانة المواليد.

تعزيز الترابط والتعاون

وأكد محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، رئيس بعثة الفريق، أن استمرارية البطولة للعام الخامس يؤكد على إصرار الترابط بين الأشقاء وتعزيز مبادرات التعاون المثمر على المستويين الشعبي والرياضي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتوجه محمد عبيد بالشكر إلى القائمين على كرة اليد في البلدين، لحرصهم على مواصلة واستمرارية هذه الاحتفالية التي تمثل عرساً لكرة اليد الخليجية وهي الأولى من نوعها بهذه اللعبة.

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