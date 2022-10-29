«عالمية دبي للطائرة الشاطئية».. إثارة مرتقبة في دور الـ 16

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع توقعات بمباريات مثيرة، تنطلق اليوم منافسات دور الـ 16 للرجال والسيدات في البطولة الثانية من «جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين»، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 55 فريقاً من 29 دولة من جميع قارات العالم.

وفي منافسات أمس فاز في منافسات الرجال الفريق الأرجنتيني المكون من الأخوان توماس ونيكولاس، على الفريق التركي المكون مرمر وأورلو ، وفاز الفريق الإيطالي المكون من فيسكوفيتش على الفريق الإسباني المكون من الأخواني هوريتا ، وفاز الفريق الأسترالي المكون من كراشر ونيكوليديس على الفريق المكسيكي المكون من فيرجن وسارابيا ، وفاز الفريق السويدي المكون من أهمان وهيلفيغ على الفريق الألماني المكون من هيننغ وونتر ، وفاز الفريق الأسترالي المكون من سكوبرت هودجز على الفريق الأمريكي المكون من بودنجر وبارتين . وفاز الفريق البرازيلي المكون من إيفاندرو وفنسيوس على الفريق الأمريكي المكون من بنينش وبارتين ، وفاز الفريق السويسري المكون من ميترال وهاوسنر على الفريق الأمريكي المكون من ويبر وكوري .

منافسات السيدات

وفاز في منافسات السيدات الفريق الأمريكي المكون من مولي تورنر، ومادلين أندرسون، على الفريق السويسري المكون من مينا بنتلي، وآنا لوتز بنتيجة 1-2، وفاز الفريق الصيني المكون من شين شيا، وميمي لين على الفريق الإسرائيلي المكون من أنيتا ديف، ويحلي أشوش بنتيجة 0-2، وفاز الفريق الصيني المكون من ليوين يوان، وجي دونغ على الفريق الأمريكي المكون من زولاني هوديل وهايلي هوارد بنتيجة 0-2، وفاز الفريق الألماني المكون من إيزابيل شنايدر، وجوليا سود على الفريق الليتواني المكون من إيفا فاسيلياوسكيت، وجيكترينا كوفالسكاجا بنتيجة 0-2، وفاز الفريق الأمريكي المكون من سافانا سيمو، وديانا كرافت على الفريق التايلاندي المكون من رادرونغ وكرانروتوادي بنتيجة 0-2.

وفاز الفريق الياباني المكون من أكيكو، ويوركي على الفريق الياباني المكون من موراكامي، وساكوراكو ، كما فاز الفريق النرويجي المكون من هيلاند هانسين، وإيميلي أوليمستاد على الفريق الألماني المكون من ليوني، وليا صوفي ، وفاز الفريق التايلاندي المكون من نارفورناربات، وورابيراشياكورن على الفريق الاستوني المكون من هيلين هولاس، وليزا سوميتس ، وفاز الفريق الألماني المكون من جرون وشولز على الفريق الياباني المكون من سوزوكا وريكا ، وفاز الفريق الأمريكي المكون من هورتن وسكولز على الفريق التشيكي المكون من دوناروفا وريسوفا ، وفاز الفريق الصيني المكون من تشو لينجدي ووانغ على الفريق الأوكراني المكون من دافيوفا، وبايفا ، وفاز الفريق الصيني المكون من جي جي زنغ ووانغ تشي على الفريق الياباني المكون من شيبا وتيك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز