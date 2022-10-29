دورة كلباء الشاطئية 11 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية في اجتماعها برئاسة عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الألعاب المعتمدة للنسخة الثانية التي ستقام من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، وفتحت باب التسجيل للمشاركة في مسابقاتها وهي: كرة القدم والسلة والطائرة والترايثلون وألعاب القوى والألعاب المائية ورياضات الدفاع عن النفس، ليغلق باب التسجيل في الخامس من نوفمبر المقبل، كما اعتمدت موعد حفل الافتتاح الرسمي يوم الجمعة 11 نوفمبر المقبل، وكذلك البرنامج اليومي لمنافسات الدورة والفعاليات المصاحبة لها، واستعرضت تقارير لجان الإعلام والأمن والتسويق والعلاقات العامة والخدمات المساندة، واطلعت على التجهيزات اللوجستية لمسرح الحدث على شاطئ كلباء.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن العمل يجري على مدار الساعة للنسخة الثانية التي توفرت لها كل ضمانات النجاح، وقال: إن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى حفز اللجنة لكثير من أعمال التطوير في موقع الحدث بما يحقق مزيداً من الرواج والنجاح للدورة التي تتجاوز بعدها الرياضي لأبعاد سياحية وترويجية واقتصادية للإمارة وللدولة ككل، لاسيما وأنها أول دورة تضم هذا العدد من الألعاب الشاطئية على صعيد قارة آسيا، وقال إن كل التفاصيل سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحافي موسع قريباً.

حضر الاجتماع ياسر عمر الدوخي مدير الدورة والأعضاء زكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية وسعيد خلفان المزروعي رئيس لجنة الخدمات المساندة وخلفان علي خلفان الدرمكي رئيس لجنة التسويق وعبدالله حسن الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة وخالد محمد أحمد عضو مكتب الإشراف العام وأحمد سالم النقبي عضو لجنة الخدمات المساندة وكريم خليل عضو اللجنة الفنية ومحمد محمود شلش مقرر اللجنة.

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