بطولة الإمارات لرماية الأطباق اليوم بالعين

المصدر: العين - البيان

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تنطلق صباح اليوم بطولة الإمارات الخامسة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» بميادين العين للفروسية والرماية والغولف وتستمر حتى ظهر يوم غد في إطار سعي الاتحاد إلى تطوير اللعبة ومستوى الرماة وانتقاء عناصر المنتخب الوطني التي من المقرر أن تمثلنا في العام المقبل.

وتكمن أهمية هذه البطولة في كونها «التقييم الثاني» وأحد الاختبارات «التقييمات» الهامة الأربعة التي حددتها اللجنة الفنية لتصنيف الرماة.

كما حددت اللجنة الفنية 118 طبقاً من أصل 125طبقاً معياراً للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني.

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