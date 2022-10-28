أحمد بن محمد يترأّس وفد الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 34 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

المصدر: البيان

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ترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ 34لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عٌقد اليوم الجمعة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وافتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع بكلمة رحّب فيها برؤساء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية، متمنياً للجميع دوام التوفيق بما يدعم الرياضة الخليجية عموماً.

ووجه الاجتماع الـ 34لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مُمثّلةً في اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لاستضافة الدولة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب العام 2023، حيث ثمّن الاجتماع جهود دولة الإمارات في دعم الرياضة العربية وتحفيز الرياضات الأولمبية لاسيما في إطارها الخليجي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد العديد من الموضوعات المهمة حيث جرت الموافقة على تغيير مسمى هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية إلى هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون، كما تمت الموافقة على الجدول الزمني لدورات الألعاب الرياضية الخليجية المقبلة.

وجرى كذلك اعتماد مواعيد الدورة الرياضية الخليجية للألعاب القتالية والصالات بالمملكة العربية السعودية 2024، والدورة الرياضية الخليجية الثالثة للألعاب الشاطئية بسلطنة عٌمان عام 2025، ودورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة بدولة قطر 2026، والدورة الرياضية الخليجية الرابعة للألعاب الشاطئية بمملكة البحرين عام 2027، حرصاً على استمرار إقامة الدورات الرياضية الخليجية، والالتزام بمواعيد وأماكن استضافتها لدعم وتوثيق روابط الاخوة بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير مستويات المنتخبات الرياضية الخليجية.

وشهد اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة على تنظيم بطولة الأندية أبطال الدوري للألعاب الجماعية، إلى جانب تعزيز قدرات اللجان الأولمبية وتمكينها لضمان استمرارها في تنظيم مسيرة العمل المشترك وتحقيق تطلعات رياضيّ دول المجلس، وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بشأن منظومة العمل المشترك في المجال الرياضي.

وأكد الاجتماع أهمية مشاركة المرأة في جميع الدورات الرياضية، والنظر في زيادة عدد الألعاب الرياضية المخصصة للمرأة في الدورات المقبلة، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع دولة الرئاسة للدورة المقبلة 2023، لتحديد موعد الاجتماع الـ 35 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الختامي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت والتي أقيمت شهر مايو الماضي، إلى جانب استعراض توصيات الأمانة العامة بخصوص البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين، واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية، والتعاون الدولي المشترك في مجال العمل الرياضي.

وفي ختام الاجتماع، التقطت الصور التذكارية لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع شعلة دورة الألعاب السعودية التي تفتتح اليوم في استاد الملك فهد الدولي، إذ يشارك في الدورة التي تقام حتى تاريخ 7 نوفمبر المقبل أكثر من 6000 رياضي يتنافسون في45 رياضة فردية وجماعية تتضمن5 رياضات بارالمبية.

ضم الوفد المرافق لسمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، وكل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وسعادة المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية

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