«الفرسان» في «سوبر غرب آسيا» للسلة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تجرى اليوم، في بيروت، قرعة بطولة دوري السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة، والتي يشارك فيها الفريق الأول للسلة بنادي شباب الأهلي «فرسان دبي»، بطل الدوري الموسم الماضي 2021 -2022.

وتنطلق النسخة الأولى من الدوري 19 ديسمبر المقبل، وتستمر المنافسات حتى مايو 2023، وتعد البطولة محطة جديدة ومهمة للمنافسة للأندية في مناطق غرب آسيا والخليج، وستقام بنظام مجموعتين.

وتلعب مجموعة فرق دول الخليج العربي معاً بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، بإجمالي 6 فرق، وينضم لهم فريقان من الهند وكازاخستان، ليصبح عدد 8 فرق تتنافس فيما بعد بنظام التجمع لمدة أسبوع على أن يحدد المكان لاحقاً.

ويتأهل الأول والثاني لبطولة الأندية الآسيوية، والتي يتأهل بطلها إلى بطولة الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي.

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