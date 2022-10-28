5 متسابقين يمثلون الإمارات في «دولي ألعاب السيارات»

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك فريق الإمارات للمرة الأولى في بطولة ألعاب الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، التي تقام في حلبة ريتشارد في مدينة مرسيليا الفرنسية ويضم الفريق 5 متسابقين، ويشارك في فئة رياضة الكارتينغ مريم الحوسني، حميد الكتبي، أحمد الحمادي وأحمد البوم، وفي فئة الرياضات الإلكترونية سلطان خليفة ومدير الفريق حامد المزروعي، وتشتمل البطولة على 16 تخصصاً وتعد واحدة من أكبر أحداث رياضة السيارات ضمن «أولمبياد رياضة السيارات»، والنسخة الحالية هي الثانية منذ انطلاقة البطولة في 2019 بإيطاليا.

وأكد خالد أحمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن المشاركة خطوة أولية لتكوين وبناء فريق يمثل الإمارات ويكون قادراً على المنافسة وتحقيق مراكز دولية متقدمة مستقبلاً.

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