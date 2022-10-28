«دولية فزاع لرفعات القوة» 10 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الدوري برئاسة ثاني جمعة بالرقاد على استراتيجية 2023 واستعدادات النادي لتنظيم بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة «كأس العالم» التي ستقام خلال الفترة من 10 - 19 ديسمبر المقبل. كما اطلع على الخطط التطويرية في البنية التحتية لكافة المنشآت بالنادي وفق أحدث المواصفات، وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي حققتها فرق النادي المختلفة في البطولات المحلية والدولية متطلعاً مواصلة مسيرة العطاء على الصعد كافة.

حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس المجلس وحسن المزروعي ومنى حماد ورئيسة الفلاسي أعضاء المجلس وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

ووجه ثاني بالرقاد الشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها الكبيرين لـ «أصحاب الهمم»، كما وجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم والاهتمام ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بدفع مسيرة «أصحاب الهمم» إلى الأمام من أجل تحقيق طموحاتهم في كافة المجالات.

وقال: بطولات فزاع باتت رقماً مهماً في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية والتي رسخت دور النادي العالي وقدمت العديد من القصص الملهمة وخصوصاً أن الرياضة هي أسلوب حياة وبوابة التغيير للأفضل من أجل أن يحقق «أصحاب الهمم» تطلعاتهم. وأضاف: نتطلع أن تحقق دولية فزاع لرفعات القوة «كأس العالم» كل الأهداف لتعزيز النجاحات التي ظلت تحققها النسخ المختلفة لهذا الحدث العالمي وخصوصاً أن «بطولات فزاع» تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام .

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