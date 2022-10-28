مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل ينطلق اليوم

المصدر: سويحان - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق اليوم مسابقات مزاينات مهرجان الظفرة بدورته الـ 16 من ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في مدينة سويحان بإمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك ضمن موسم مزاينات الإبل في أبوظبي الذي تمتد فعالياته ومسابقاته حتى 31 يناير 2023.

وتعتبر الدورة هي الأضخم منذ انطلاقة المهرجان عام 2008، إذ تقدم 3252 جائزة لمسابقات ومزاينات الإبل بقيمة تتجاوز قيمتها 89 مليون درهم منها 320 شوطاً للإبل خصص لها أكثر من 3 آلاف جائزة بقيمة تبلغ 86 مليوناً و475 ألف درهم موزعة على مسابقات للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب ضمن 4 مزاينات في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة، فيما خصص للمسابقات التراثية المصاحبة لمهرجان الظفرة الختامي 47 شوطًا.

تشكل مزاينة سويحان المحطة الأولى في موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي وخصص لها 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، بمجموع جوائز يبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم.

و تقام مزاينة سويحان بداية من اليوم وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل في موقع مزاينات الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان الظفرة يجسد خطى وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ويأتي تنظيمه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ويجسد دعم سموه الذي يوليه لمشاريع صون التراث، وتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ودعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية.

وثمن المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لمشاريع التراث والثقافة وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة والعمل على توسعتها وازدهارها.

شكر

وتوجه بالشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من الرعاة والداعمين لمهرجان الظفرة بدورته 16 وفي مقدمتهم الشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وراعي التواصل المجتمعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.. والداعمين ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ونادي تراث الإمارات، دائرة البلديات والنقل، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، شركة أبوظبي للتوزيع، اتحاد سباقات الهجن، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والرعاية المقدمة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشريكي الإعلام «قناة بينونة الفضائية، إذاعة الأولى».

تنوع

أكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن المهرجانات والفعاليات التراثية تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والسياحة الثقافية، ودعم ملاك الإبل والحفاظ على السلالات الأصيلة، والتوسع في خارطة مسابقات مزاينات الإبل، وتشجيع الملاك على المشاركة في مسابقة مزاينة الإبل.

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