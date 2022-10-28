إغلاق التسجيل في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وتقام منافسات الدورة خلال الفترة من7 إلى 21 نوفمبر المقبل، وتتضمن 10 ألعاب رياضية متنوعة هي، البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الإسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 7 نوفمبر 2022، حيث تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ، يليها سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات، الذي يقام في مضمار ميدان يوم 8 نوفمبر، ويتضمن التنافس في فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم 9 نوفمبر في مضمار ميدان للدراجات الهوائية، ويتضمن التنافس ضمن فئتين هي فئة الهواة المواطنات 20 كيلومترًا، والفئة المفتوحة 30 كيلومترًا، وتقام بطولة البادل تنس خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2022 في نادي بادل بوينت ضمن فئتين فئة المواطنات والفئة المفتوحة، كما تقام بطولة الكروسفت يوم 12 نوفمبر في نادي لونا الرياضي للسيدات.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطيع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

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