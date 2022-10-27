الإثارة تتواصل في «دبي العالمية للطائرة الشاطئية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تواصلت الإثارة في البطولة الثانية من «جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية» للمحترفين التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 55 فريقاً من 29 دولة من جميع قارات العالم.

وانطلقت أمس التصفيات التمهيدية للبطولة التي يتنافس فيها 24 فريقاً من كل فئة للرجال والسيدات، وتقام بنظام خروج المغلوب وتحدد الفرق المتأهلة للمشاركة في الأدوار النهائية، وتضم قائمة الدول المشاركة في منافسات الرجال كلاً من:

الإمارات، أمريكا «3 فرق»، فرنسا «فريقان»، البرازيل، أستراليا «3 فرق»، سويسرا «فريقان»، إسبانيا، إنجلترا، النرويج «فريقان»، لاتفيا «فريقان»، ألمانيا «3 فرق»، بولندا، عمان «فريقان»، بلغاريا، المجر، التشيك «3 فرق»، النمسا، غامبيا، مصر، وبوليفيا، فيما تضم قائمة الدول المشاركة في منافسات السيدات كلاً من: أمريكا «4 فرق»، ألمانيا «3 فرق»، التشيك، كندا «فريقان»، اليابان «6 فرق»، إسرائيل، إنجلترا، إستونيا، ليتوانيا، فنلندا، هولندا، وصربيا.

صور تذكارية

من جهة ثانية، اختار مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة للبطولة متحف المستقبل وبرواز دبي كمكانين معتمدين لالتقاط الصورة الرسمية لنجوم البطولة لما يشكلانه من معالم سياحية ومعمارية فريدة وما اكتسباه من شهرة عالمية وارتباطهما بأجمل معالم دبي.

وشهدت منافسات السيدات في اليوم الأول من التصفيات فوز الفريق البريطاني المكون من آنايا إيفانز، وديزي مومبي على الفريق الهولندي المكون من أنيميكي دريسين، واستير كريمر، وفاز الفريق الياباني المكون من شيون تسوبوتشي، وماهو يابومي على الفريق الصربي المكون من آنا ماريجا ميتروفيتش، وميلينا جافريك، كما فاز الفريق الياباني المكون من ساكي ماروياما، وريكو تسوجيمورا على الفريق الأمريكي المكون من جايد ريس، وفيوليتا سلاباكوفا.

وفي منافسات الرجال فاز الفريق الإسباني المكون من الأخوين خافيير، وأليخاندرو هويرتا باستور على الفريق الغامبي المكون من سايني جو، وامباي بابو جارا، وفاز الفريق الإنجليزي المكون من عيسى باتران، وفريدريك بيالوكوز على الفريق الألماني المكون من سيمون كولزر، وأومي لورينز، كما فاز الفريق العماني المكون من هود آل جلبوب، ومازن الهاشمي على الفريق البوليفي المكون من إديسون بيريز، ولويس فابريزيو كورو بنتيجة 2-0.

وفاز الفريق الأمريكي حامل لقب الجولة الأولى المكون من أندرو بينيش، ومايلز بارتين على الفريق الإماراتي المكون من حميد بن سعود، وحسن الظهوري.

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