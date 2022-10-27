«شهر الجوجيتسو».. نجوم العالم في ضيافة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة شهر الجوجيتسو في أبوظبي، والذي يتضمن النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، والنسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بتنظيم من الاتحاد الدولي واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 8 نوفمبر المقبل بصالة جوجيتسو أرينا، حيث من المتوقع أن يشارك في البطولتين سبعة آلاف لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد أمس مع شركائه الاستراتيجيين ورعاته من القطاعين العام والخاص في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، و سعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وخليل الصفار، مدير إدارة الإنتاج في شركة أبوظبي للإعلام، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في «بريمير موتورز».

وأكّد محمد سالم الظاهري أن أبوظبي ستكون محور اهتمام كل محبي الجوجيتسو في العالم خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أنها مقبلة على استضافة أكبر بطولتين على أجندة الرياضة العالمية خلال عشرين يوما ضمن شهر أبوظبي للجوجيتسو، وهو ما يؤكد مكانتها الراسخة كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وامتلاكها لعوامل التفوق والقدرة على إبهار العالم.

وقال الظاهري:: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، هي منتج إماراتي خالص وهدية الإمارات السنوية إلى أسرة الجوجيتسو العالمية وتقام هذا العام في الفترة من 11- 19 نوفمبر، وتستضيف أقوى المنافسات ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة، وترحب بخمسة آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتعد البطولة تجمعاً لأبرز نجوم الجوجيتسو المصنفين الأوائل في العالم، وحلماً لكل محب لهذه الرياضة النبيلة، ومنصة مستدامة لاستقطاب النخبة وتصدير الأبطال والمواهب وازدهار الرياضة«.

وأوضح الظاهري أن أبوظبي جاهزة لاستقبال آلاف اللاعبين من كل أنحاء العالم، وأن كل المرافق في أتم الاستعداد من فنادق ومراكز للتدريب، ووسائل نقل، وصالة للمنافسات وفرق عمل محترفة تقوم على خدمتهم منذ وصولهم إلى أبوظبي وحتى مغادرتهم الدولة.

ونوّه نائب رئيس الاتحاد بالتحضيرات المكثفة للمنتخب الوطني المشارك في البطولات المقبلة برعاية حصرية من شركة مبادلة للاستثمار، وقال:»أبطالنا عازمون على تكرار لحظات الفرح التي عشناها خلال الأشهر الماضية، ونجاحهم في تحقيق إنجاز تاريخي في الألعاب العالمية في برمنغهام، وهدفهم الحفاظ على لقب بطولة العالم للعام الثالث على التوالي، ونلمس ذلك عبر اجتهادهم في التدريبات والتحضيرات بصحبة الجهاز الفني«.

تطوير اللعبة

قال خواكيم ثومفارت: نشعر بالفخر حيال استضافة أبوظبي لبطولة العالم للجوجيتسو للعام الثالث على التوالي، بكل كفاءة واقتدار، وذلك بفضل ما تملكه من بنية رياضية متكاملة، ومرافق رياضية حديثة، والتجربة الفريدة التي توفرها لضيوفها وزوارها من وفود الدول واللاعبين والإداريين والسياح، ولقد حققت النسختان السابقتان من البطولة نجاحًا هائلاً، وقدمت أبوظبي نموذجاً يحتذى به في استضافة البطولات».

ونوّه ثومفارت بالشعبية المتزايدة لبطولة العالم للجوجيتسو واستقطابها عدداً متزايداً من المشاركين من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن هذا النمو الذي تشهده البطولة يعكس دور أبوظبي في مساعي إدراج الجوجيتسو في الألعاب الأوليمبية.

مكانة عالمية

من ناحيته، أشاد عارف العواني بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة الممارسين من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة، وهو ما ساهم في إبراز اسم الإمارات كمطور عالمي للعبة.

بدوره أعلن سعيد علي الفزاري، عن تنظيم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي للحي الرياضي بالتزامن مع إقامة بطولات شهر الجوجيتسو، مؤكداً أن استضافة شهر الجوجيتسو يمثل علامة بارزة ضمن أجندة أبوظبي الحافلة بالفعاليات العالمية.

من ناحيته قال سائد حجازي سلامة:«لقد بذل اتحاد الإمارات للجوجيتسو جهوداً حثيثة لترسيخ ثقافة هذه الرياضة وانتشارها محلياً وإقليماً وعالمياً، وهو ما ساهم في ترسيخ موقع العاصمة أبوظبي على خارطة الفعاليات الرياضية الأهم عالمياً».

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