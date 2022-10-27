150 لاعباً يتنافسون في بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: دبي - البيان

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ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة اليوم بطولته المحلية الثالثة في سلسلة بطولات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بتنظيمه بطولة الاتحاد للمبارزة للمبتدئين تحت 11 سنة وفئة العمومي، وتستضيفها صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي، وتشتمل البطولة على 12 مسابقة، بواقع ست منها للفتيات، ومثلها للشباب، وذلك في أسلحة المبارزة الثلاثة الآيبيه والفلوريه والسابر.

وتقام البطولة على مدار يومي السبت والأحد، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون جميع أندية الدولة للمبارزة، ومراكز التدريب والأكاديميات المتخصصة للعبة، وهي أندية أبوظبي للمبارزة، وشباب الأهلي، والشارقة، ومؤسسة المرأة بالشارقة، ونادي الفجيرة، وأكاديمية إم كي إف إيه بدبي، ومركز العين للمبارزة، إضافة إلى نادي الكويت الكويتي والبحرين.

تقام البطولة برعاية شركتي تيما الدولية وأبسليوت للأدوات الرياضية رعاة الاتحاد. وتستهل المنافسات غداً بإقامة منافسات الفتيات الست لفئتي المبتدئين تحت 11 سنة، والعمومي في الأسلحة الثلاثة الآيبيه والفلوريه والسابر، على أن تختتم المنافسات بعد غدٍ الأحد بإقامة مسابقات الشباب.

وتكتسب البطولة أهميتها كونها ثالث بطولات الاتحاد لهذا الموسم، وأولى بطولاته لفئتي المبتدئين تحت 11 سنة، والعمومي، وتسبق مشاركة منتخبنا الوطني لسلاح الفلوريه ببطولة كأس العالم بالمملكة المتحدة 04 نوفمبر المقبل، وسلاح الآيبيه ببطولة كأس العالم بسويسرا 11 نوفمبر.

أما بطولة المبتدئين فهي البطولة التي تم استحداثها وإدراجها ضمن الأجندة المحلية لهذا الموسم لاكتشاف المواهب بالأندية، وتشجيعهم على الانخراط باللعبة، كونهم أمل ومستقبل اللعبة، حيث يعمل الاتحاد مع الأندية على دعم هذه الفئة ضمن خطة الاتحاد الرامية لإنشاء جيل جديد وتوسيع قاعدة المشاركة.

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