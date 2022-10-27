1317 من كبار المواطنين والمقيمين يستفيدون من مبادرة «لياقة للأبد»

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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أكدت حصة الزعابي مديرة إدارة مساندة الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن مبادرة «لياقة للأبد»، لاقت تفاعلاً إيجابياً بين كبار المواطنين والمقيمين، حيث تم مشاركة عدد 1317 مستفيداً، ممن شملتهم الفحوصات الطبية، التي تمت بالتعاون مع مبادلة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى الحصص الرياضية التي تم تنفيذها من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، وتأتي المبادرة، في إطار التعاون بين مؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومبادلة للرعاية الصحية، بهدف تعزيز السلوكيات الصحية لدى فئة كبار السن، باستخدام آليات التبصر السلوكي، من خلال تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، للوصول بهم إلى أعلى مستويات الصحة والسلامة، وإحداث التوازن الشخصي والعقلي والجسدي لهذه الفئة، كي يعيشوا حياة أفضل في المجتمع.

تواصل

وأوضحت الزعابي أنه من خلال منصة «تم» الحكومية، واختيار برنامج «لياقة للأبد»، ضمن المنتدى الصحي لخدمة طلب عضوية في نادي بركة الدار، يتم تسجيل الفئة المشاركة، وأشارت إلى أنه من خلال استبيان خاص، تم إعداده من قبل دائرة تنمية المجتمع، وتم التعديل عليه من قبل مؤسسة التنمية الأسرية، بما يتناسب مع فئة كبار المواطنين والمقيمين، تم التواصل مع هذه الفئة بشكل دوري، من قبل منسق الخدمة في كل مركز، وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن أيضاً كتيباً خاصاً، يتضمن تمارين رياضية مبسطة، بما يتلاءم مع هذه الفئة، والوضع الصحي وغيرها، تحت إشراف الجهة المختصة، مجلس أبوظبي الرياضي.

إحصاءات

ووفقاً للإحصاءات التقديرية من مركز الإحصاء في أبوظبي لعام 2021، بلغ عدد كبار المواطنين والمقيمين 51679 فرداً، وكان عدد المواطنين منهم 19704 أفراد، وغير المواطنين 31975 فرداً، حيث عملت المؤسسة على بناء قاعدة بيانات لكبار المواطنين في إمارة أبوظبي، خلال عامي 2020 – 2021، بهدف الوصول لفئة كبار المواطنين من مواطنين ومقيمين، لتقييم أوضاعهم الأولية، وتحديد احتياجاتهم من البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسس، بالإضافة إلى تحديد عوامل الخطورة المحتملة التي توثر في جودة حياتهم.

وأكدت حصة الزعابي، أنه تم التواصل مع 25645 من كبار المواطنين، ضمن قاعدة البيانات، وتم تقييم أوضاعهم واحتياجاتهم الأولية، حيث تبين وجود عوامل خطورة محتملة على عدد 1453 فرداً، وتم تصميم خدمات المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين، وخط مساندة كبار المواطنين، لتقديم الخدمات اللازمة لهم، بالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع، قائد المحور الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والجهات ذات الاختصاص في الإمارة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال عام 2021 من كبار المواطنين، 33246 مستفيداً.

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