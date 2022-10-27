شرطة دبي تطلق بطولة «درع الأكاديمية»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، وحضور سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أعلن اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، خلال مؤتمر صحافي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي، عن إطلاق البطولة الرياضية الأولى للطلبة المرشحين والمرشحات تحت شعار «درع الأكاديمية».

حضر المؤتمر العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والمقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في إسعاد المجتمع، والرائد الدكتور سعيد ثاني المري، رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي، وعلي سالمين لاعب نادي الوصل، وماجد ناصر لاعب نادي شباب الأهلي، وعدد من ضباط الأكاديمية والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والطلبة المرشحين والمرشحات، والصحفيين والإعلاميين.

وثمن سعيد حارب، دعم معالي الفريق عبد الله المري، وجهوده البناءة لتوفير البنية التحتية الرياضية في شرطة دبي، الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرياضية والمنافسة في جميع المسابقات والأنشطة الرياضية، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، حاثاً في الوقت ذاته الطلاب المرشحين والمرشحات في أكاديمية شرطة دبي على الاستفادة من بطولة «درع الأكاديمية».

ومن جانبه، أكد اللواء غيث السويدي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية لتعزيز روح التنافس الأخوي بين الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وجعلها أسلوب حياة نشط وصولاً بهم إلى مستويات جودة حياة أفضل؛ نظراً لأهمية الرياضة لرجل الشرطة وانعكاساتها الإيجابية على الصحة الجسدية وقوة الإرادة والصبر والتحمل ودورها في رفع مستوى اللياقة البدنية وبناء الشخصية وتنمية قدراته في امتلاك الطاقة والحيوية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الوظيفية في تطبيق القانون وبسط النظام ومنع الجريمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي مدينة آمنة ومرنة.

حرص

ومن جهته، قال العميد محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة: تحرص الأكاديمية على تشجيع الطلاب المرشحين والمرشحات على ممارسة الرياضة، والتحلي بالإيجابية والعمل الجماعي وروح الانتماء، وكذلك توعيتهم بأهميتها ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، للتنقيب عن المواهب والإبداعات الرياضية واستقطاب الكفاءات منها لإعدادهم وتجهيزهم ضمن منتخب الأكاديمية للمشاركة في بطولات الجامعات على مستوى الدولة، في ثماني ألعاب رياضية هي: الرماية الأولمبية والسباحة وكرة القدم، والبادل تنس، والجري لمسافة 5 كيلومترات، والموانع، والدراجات الهوائية، والتجديف الأولمبي.

وأوضح العميد علي خلفان المنصوري، أن قسم التأهيل الرياضي في إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، سيتولى جوانب الإعداد للبرامج الرياضية والإشراف على تشكيل الفرق الطلابية وتأهيلها للمشاركة وتمثيل الأكاديمية في المنافسات على مستوى الدولة، ووضع البرامج لتنمية مهارات اللاعبين وإقامة الدورات التدريبية على أيدي مُتخصصين في التدريب الرياضي من ذوي الكفاءة وأصحاب الخبرات الفنية في هذا المجال، حتى تتحقق الأهداف المنشودة لتكون الرياضة في الأكاديمية ليست فقط لرفع مستوى اللياقة البدنية والقوة الجسدية، بل رافداً مهماً من روافد دعم منتخبات الشرطة في جميع الألعاب الرياضية.

وأكد المقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن، أن الرياضة من أبرز الأنشطة التي يمارسها الطلبة داخل الأكاديمية لدورها في صقل وإعداد شخصية الطالب وإبعاده عن روتين الدراسة ورفع مستواه البدني والصحي، من خلال ممارسة الرياضة في ملاعب وصالات مناسبة لتكوين فرق رياضية على مستوى عال من اللياقة البدنية قادرة على المشاركة في المحافل الرياضية، مبيناً أنه سيتم اختيار الطلاب والطالبات حسب المواهب والمهارات الفردية وحبهم للرياضة ورغبتهم الجادة في الالتزام باللعب، والمشاركة في المسابقات والمباريات لتعزيز روح التنافس والتحدي بينهم.

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