54 دولة في مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: العين - البيان

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برعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تحتضن إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين في نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الفترة من 3 وحتى 17 نوفمبر من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وأكدت 54 دولة من مختلف قارات العالم مشاركتها في منافسات البطولة يمثلها 540 مشاركاً منهم 259 لاعباً ولاعبة 214 من الذكور و82 من الإناث، يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود وحكام متخصصون ومؤهلون من خارج الدولة ومن داخلها في تحكيم رياضة الرماية، يتنافسون في 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات تتنوع بين المسدس ضغط هواء وناري والبندقية ضغط هواء وناري ( سكتون ) لمسافات وأوضاع مختلفة،إضافة لرماية الشوزن، بينما البطولة تشهد للمرة الأولى إدراج منافسات رسمية معتمدة لرماية فئة المكفوفين.

باريس 2024

وخصصت اللجنة الدولية 31 بطاقة تؤهل أصحابها من الرماة المتنافسين بمختلف المسابقات المدرجة للمشاركة مباشرة في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024 الأمر الذي يرفع من أهمية البطولة وحرص الأبطال العالميين على المشاركة في منافساتها.

تأكيد

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن استضافة وتنظيم البطولة في إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثل ثقة ومسؤولية من قبل الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بما تملكه الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة للخروج بتنظيم يليق بما تحقق من نجاحات في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية، ومنها خمس بطولات كأس عالم سابقة للرماية البارالمبية.

وأكد أن ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، هي ثمرة اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، الداعم الرئيسي لرياضة أصحاب الهمم، وذلك بتوفير كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة الذين لم يخيبوا التوقعات، والتي تؤكد أنهم يمتلكون قدرات كبيرة للسير على درب الإنجازات، ورفع راية الدولة على منصات التتويج.

وأشار إلى أن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يتابع عن كثب ما يجري من خطوات لكافة اللجان للخروج بتنظيم يعبر عن قدرات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ويُظهر كوادرنا الوطنية التي تتمتع بخبرات وإمكانيات عالمية، وأعرب عن أمنياته في أن ينجح أبطالنا منتخب الدولة في تحقيق نتائج طيبة في منافسات البطولة، والحصول على بطاقات التأهيل للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024

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