«نخلة جميرا» تخطط لرقم قياسي في «التحدي»

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف «نخلة جميرا» على مدار 30 يوماً، مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية تزامناً مع مشاركتها في «تحدّي دبي للياقة»، بالإضافة إلى هدفها بتحقيق إنجازات جديدة، حيث ستتعاون «نخلة جميرا» مع وكالة المواهب الشاملة «تاتش»، في محاولة لتحطيم رقم قياسي جديد في أول بطولة للسباحة المفتوحة حول الجزيرة في 19 نوفمبر المقبل.

وتلتزم شركة «نخيل» بمفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء» الذي يركز على تحقيق رفاهية وجودة أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي، وفي إطار ذلك، يأتي توفير أنشطة رياضية رائعة تركز على الصحة والعافية خلال «تحدّي دبي للياقة» فضلاً عن المبادرات المجتمعية على مدار العام مثل مبادرة «عِش بصحة مع نخيل».

وستقام هذه الفعاليات بالتعاون مع أفضل استوديوهات اللياقة البدنية والرياضيين في دبي عبر الوجهات الرئيسية الثلاث في «نخلة جميرا»: «بالم ويست بيتش» و«ذي بوينت» و«جولدن مايل غاليريا». وسيتمكن المهتمون بالمحافظة على لياقتهم من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية من الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس المعتدل والمناظر الخلّابة التي تدعو للاسترخاء والهدوء والمشاركة في جلسات اليوجا ودروس التأمل وارتياد صالات رياضية مؤقتة أُقيمت على الشاطئ في الهواء الطلق خصيصاً لهذه المناسبة.

وتدعو «نخلة جميرا» عشاق درّاجات التمارين الرياضية الثابتة لكي يشكلوا جزءاً من أكبر حلقة تمارين رياضية ستُقام في الجزيرة.

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