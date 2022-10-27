350 لاعباً في «الإمارات لناشئي المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم في جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى بعد غدٍ بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 35 نادياً رياضياً.

وقال عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ إن الاتحاد يحرص على إقامة بطولات المراحل السنية المختلفة بهدف تحقيق أكبر قدر من الاحتكاك، مما يساعد على اكتساب الثقة لدى تلك الفئات خلال المشاركات المحلية والإقليمية والدولية، والتي انعكست خلال بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي والتي فاز بلقبها منتخبنا الشاب.

وأكد النيادي على اهتمام مجلس إدارة الاتحاد منذ تشكيله في مايو 2017 بشريحة الشباب والناشئين والأشبال والبراعم والاستمرار على هذا النهج فيما يخص بطولات المراحل السنية، وتوفير معسكرات التدريب لهم بإشراف أفضل المدربين، لرفع مهارات اللاعبين الصاعدين وصقلهم، ترجمة لسياسة الاتحاد وخططه الإستراتيجية، مما يؤدي إلى تطوير مواهبهم على ضوء متطلبات اللجنة الفنية للعبة، والطموحات المستقبلية التي تهدف لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في المحافل الخارجية.

من ناحبة أخرى فرغت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة طارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد من الإعداد للبطولة التي يشرف عليها طاقم تحكيم إماراتي، وسيكون الحضور بالمجان.

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