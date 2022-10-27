«طواف الشارقة للدراجات».. تصور مبدئي للمسارات

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات 2023 التصور المبدئي لمراحل ومسارات الطواف في نسخته الثامنة، وذلك في إطار تحضيرات مبكرة لتوفير أكبر ضمانات النجاح للحدث الدولي الكبير الذي تحدد له السابع والعشرين من يناير المقبل ويستمر لمدة خمسة أيام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، بحضور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف وسيدريك فونتينو من الشركة الفرنسية وحميد هاشل من اللجنة الفنية، والنقيب علي سالم الشامسي ومساعد أول عبد الله درويش ومساعد أول أحمد عبدالله البلوشي أعضاء اللجنة الأمنية، ومحمد صلاح منير المقرر.

ورحب عبدالملك جاني بالحضور، مؤكداً ضرورة الارتقاء لمستوى أعلى من النجاح في النسخة المقبلة للطواف، بما يحافظ على سمعة الإمارة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، وتم الإطلاع على التصورات المقترحة لمراحل السباق ومساراته على مدار الأيام الخمسة، وتم التوجيه بالاحتفاظ بعدد الكيلومترات المقطوعة مع استثناءات قليلة لبعض المراحل، كما تمت مناقشة مشاركة فئة الشباب في المرحلتين الأولى والخامسة.

عامل مهم

وأضاف: لطواف الشارقة سمعته العالمية وبالتالي فهو يمثل عاملاً مهماً من العوامل التي تسلط الضوء على السياحة في الإمارة وبمثابة رحلة سياحية للمشاركين فيه وذلك لمروره بالمناطق والمعالم السياحية الرائعة والمميزة في الإمارة بمختلف المدن بها ويعكس النهضة المستمرة والمناظر الطبيعية الرائعة والخلابة وتراث الإمارة والعراقة والحداثة معاً بجانب رمزيته الرياضية.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن الطواف الدولي محطة مهمة في روزنامة المجلس، وأن كل مؤسسات الإمارة تتعاون وتسخر جهودها سنوياً لتقديم نسخة أكثر تميزاً عن التي سبقتها، وأشار إلى تنظيم فعاليات مصاحبة للحدث بهدف إثرائه من الناحية السياحية وإمتاع جمهوره الذي يتابعه من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أنه سيترك عند الجميع ذكريات لا تنسى.

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