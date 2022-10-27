«تحدي دبي للياقة» يتعاون مع «منصّات للياقة الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن عقد شراكات مع أبرز التطبيقات الذكية للتمارين الرياضية الرائدة عالمياً مثل «فيتبيت» (Fitbit) و«فيتزي» (Fitze) و«ستيبي» (STEPPI) و«كاونتد» (Count'd) و«كور دايركشن» (Core Direction) و«لس ميلز» (LES MILLS) و«ماك جريجور فاست» (McGregor FAST) و«رنكيبير» (Runkeeper) و«تكنوجيم» (Technogym) و«إنهاب» (ENHAPP) و«هاي جير» (Hygear)، خلال الدورة السادسة من الفعاليات الرياضية المجتمعية السنوية التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 27 نوفمبر المقبل.

تمنح هذه التطبيقات المميزة المرح واللياقة البدنية للشركات والأفراد في آنٍ واحد، وتحفز المشاركين من خلال سلسلة من التحديات لإتمام 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي لمدة 30 يوماً، حيث سيتمكن مستخدمو التطبيقات من تسجيل النقاط اليومية خلال التحدي ومن ثم استبدالها بعروض حصرية وجوائز مميزة وتجارب لا تُنسى مقدمة من أكبر العلامات التجارية في دبي.

هدف

و قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحرص على التعاون مع الشركاء لتقديم قيمة مضافة وحقيقية للجمهور، وفي ظل أهمية استخدام تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في حياتنا اليومية، فإننا سعداء خلال الدورة السادسة لتحدي دبي للياقة من التعاون مع مجموعة من المنصات والتطبيقات الذكية الرياضية لتحفيز المشاركين وحضهم على الاستمرار في أداء تمارينهم لمدة 30 دقيقة يومياً فيما يلتزمون جميعاً بـ 30 دقيقية من النشاط البدني اليومي على مدار 30 يوماً خلال»تحدي دبي للياقة«. وتعد شراكتنا مع التطبيقات الذكية الشريكة خير دليل على سعينا لتحقيق مستقبل صحي أفضل للجميع. وتعد هذه المنصات والتطبيقات سهلة الاستخدام ومتوافقة مع معظم الأجهزة الإلكترونية الشخصية، وتقدم خدمات رائعة، مثل التمارين المتنوعة، ووضع خطط التدريب الشخصية، والتشجيع على التحديات الفردية والجماعية، وغير ذلك الكثير، علاوة على ما تقدمه من مكافآت حصرية. ونتطلع إلى التعاون مع هذه المنصات الرقمية المبتكرة لمساعدة الجميع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً مما سيعزز سمعة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة»

من ناحيته قال ديس باور، نائب الرئيس الأول والمدير الإداري لشركة فيتبيت إنترناشونال في جوجل: «يسعدنا أن نتعاون مع تحدي دبي للياقة هذا العام أيضًا لتحفيز السكان على تبني أسلوب حياة أكثر صحة مفعم بالنشاط والحركة، إذ إن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا يخفف من التوتر ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه يحسن الحالة المزاجية ويعزز نظام المناعة ويمنحنا الكثير من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية، لذلك، نتطلع بشغف إلى استقبال الزوار في قرية كايت بيتش للياقة ومنحهم مجموعة من الحصص التدريبية المصممة خصيصًا لتحسين الصحة والعافية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز