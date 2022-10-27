الشعفار جميرا يرعى الموهبة عمار البحري

المصدر: دبي - البيان

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رحب فريق الشعفار جميرا أمس بانضمام الموهبة عمار عدنان البحري إلى صفوف الفريق، جاء ذلك عقب أسامة الشعفار-نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات عقداً مع اللاعب عمار البحري البالغ من العمر 12 عاماً أصبح بموجبه أصغر لاعب مواطن في صفوف الفريق.

وانضم الموهبة البحري إلى زميله الدراج مارتن اليكس ابن الـ 13 عاماً الذي وقع أيضاً مع الفريق قبل بداية الموسم الحالي.

حضر مراسم التوقيع أحمد المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات.

وقال أسامة الشعفار إن صناعة بطل أولمبي تبدأ في مرحلة سنية مبكرة جداً والاهتمام بممارسة اللعبة منذ الصغر يساهم بشكل كبير في مشروع صناعة بطل ويشجع أقرانه من أبنائنا على ممارسة اللعبة وهذا هو الهدف الأسمى لفريق الشعفار جميرا.

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