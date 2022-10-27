واين روني يشيد بجولة «دي بي ورلد للغولف»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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أشاد واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، بجولة دي بي ورلد للغولف، ودورها في دعم الرياضة، مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

والتقط روني صوراً تذكارية مع كأس «هاري فاردون» الذي يتوج به بطل الموسم، و«صولجان» بطولة جولة دي بي ورلد، وذلك خلال تواجدهما في مجلس دبي خلال الجولة الترويجية التي تقام حالياً لأكبر وأهم حدث في رياضة الغولف في العالم.

وكشف روني أنه من ممارسي رياضة الغولف أيضاً، وهو صديق للإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المصنف الأول عالمياً للغولف ومتصدر ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، وقال: «لعبت الغولف مع ماكلروي عدة مرات عندما كان في مانشستر، كان من الواضح للغاية كم هو بارع للغاية».

وأضاف الإنجليزي الذي يحرص على زيارة دبي بشكل شبه دائم سنوياً رفقة عائلته: «لقد حضرت هنا عدة مرات على مدار السنوات الماضية وأحب دبي للغاية، وهنا مكان يمتلك جميع المقومات للغولف خصوصاً الملاعب المذهلة».

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