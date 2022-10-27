أسطورة المان يونايتد والمنتخب الإنجليزي "واين روني" يشيد بجولة "دي بي ورلد" للجولف

المصدر: وام

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أشاد واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بجولة "دي بي ورلد للجولف"، ودورها في دعم الرياضة، مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

والتقط روني صوراً تذكارية مع كأس "هاري فاردون" الذي يتوج به بطل الموسم، و"صولجان" بطولة جولة "دي بي ورلد"، وذلك خلال تواجدهما في مجلس دبي خلال الجولة الترويجية التي تقام حالياً لأكبر وأهم حدث في رياضة الجولف في العالم.

وكشف روني أنه من ممارسي رياضة الجولف، وصديق للإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المصنف الأول عالمياً ومتصدر ترتيب الموسم الحالي لجولة "دي بي ورلد"، وقال : لعبت الجولف مع ماكلروي عدة مرات عندما كان في مانشستر، كان من الواضح للغاية كم هو بارع.

وأضاف الإنجليزي - الذي يحرص على زيارة دبي بشكل دائم سنوياً برفقة عائلته - لقد حضرت هنا عدة مرات على مدار السنوات الماضية وأحب دبي، وهنا مكان يمتلك جميع المقومات للجولف خصوصاً الملاعب المذهلة.

جدير بالذكر أن روني إبن الـ "37 عاماً"، الذي يتولى حالياً مهمة فريق دي سي يونايتد الإنجليزي، يمتلك سجلاً حافلاً بالألقاب خلال مسيرته الكروية، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وغيرها الكثير، إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب الإنجليزي.

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