أحمد بن محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بالرياض

المصدر: وام

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يترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 34 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد غداً الجمعة في العاصمة السعودية الرياض .. فيما يعقد اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الخليجية.

ويضم الوفد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، وكلا من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وسعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، إلى جانب محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

ويشهد الاجتماع الـ 34 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية العديد من الموضوعات المهمة على جدول الأعمال منها هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية، والتقرير الختامي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودورات الألعاب الخليجية المقبلة.

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