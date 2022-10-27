«دبي الرياضي» يستضيف كأس «دي بي وورلد للغولف»

المصدر: دبي - البيان

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استضاف مجلس دبي الرياضي، كأس «هاري فاردون» الفخم الذي سيتوج به بطل الموسم لجولة دي بي وورلد للغولف، وكذلك كأس جولة دبي، المصمم على شكل صولجان، اللذين سيتم تقديمهما في البطولة الختامية لبطولة جولة دي بي وورلد التي ستقام في عقارات جميرا للغولف، بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

واستقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بحضور خالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس، ممثلي جولة دي بي وورلد، الذين اصطحبوا الكأس المعروف باسم «هاري فاردون» ضمن العد التنازلي للختام المرتقب، حيث تعد بطولة جولة دي بي وورلد دبي، من الأحداث البارزة في روزنامة الفعاليات الرياضية والاجتماعية في دبي منذ انضمامها إلى جولة دي بي وورلد في عام 2009، ويشارك في البطولة الختامية أصحاب أعلى ترتيب في تصنيف الموسم لجولة دي بي وورلد، ليتنافسوا في مضمار الأرض في عقارات جميرا للغولف في المشهد الأخير لكسب مجد الفوز بلقبي بطولة جولة دي بي وورلد دبي، ولقب الموسم لصاحب أفضل تصنيف في جولة دي بي وورلد.

وعبّر أمين عام مجلس دبي الرياضي عند سعادته بالمكانة الكبيرة التي تحتلها هذه البطولة على الصعيد الدولي واستقطابها أهم اللاعبين، وكذلك عن تتويج بطل الموسم في أحد أجمل ملاعب الغولف في العالم، كما أكد أن البطولة تتصدر أهم الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي وتستقطب حضور عشرات الآلاف من الجماهير من داخل وخارج الدولة وهي تمنح البطل أكبر عدد من النقاط ضمن بطولات الشرق الأوسط يبلغ 2000 نقطة.

ويمنح كأس «هاري فاردون» لصاحب أعلى رصيد في النقاط في ختام الموسم، عقب نهاية بطولة جولة دي بي وورلد، التي تعد الحدث الخامس في سلسلة رولكس هذا الموسم، وهي أعلى فئة للبطولات المتميزة في جولة دي بي وورلد.

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