مهرجان حاكم الشارقة الأول للهجن ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ينطلق صباح الغد مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة الأول في ميدان الذيد بنادي الشارقة للهجن. وعلى مدى 5 أيام يلتقي رواد الأصالة من شتى إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الحافل بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية من سن الحقاقا إلى الحول والزمول التي تتنافس على مدى 126 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية، ورصدت لها جوائز قيمة، بالإضافة إلى الرموز 10 رموز، وتبلغ قيمة الجوائز والرموز للمهرجان والقرية التراثية أكثر من 6 ملايين درهم.

وتدشن الحقاقا اليوم الأول على مدار 40 شوطاً منها 30 شوطاً في الفترة الصباحية من مسافة 3 كم، وفي الفترة المسائية 10 أشواط من مسافة 4 كم يتصدرها شوطان رئيسيان الأول «حقاقا بكار» ويحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «حقاقا جعدان» جائزته بندقية و«30 ألف درهم»، ومن ثم تتواصل السباقات حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

القرية التراثية

وعلى هامش المهرجان، تقام القرية التراثية التي ترحب بالضيوف بأهازيجها الجميلة وأماكن التسوق والترفيه المتعددة. وأعرب مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن عن شكره وتقديره لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه لنادي الشارقة، الذي أصبح منارة تراثية شامخة ومنبعاً للأصالة لهذا المهرجان الذي يعد إضافة كبيرة للمهرجانات السنوية التي تقام في ميادين الدولة الكبيرة، كما أشاد بمتابعة وتوجيهات سمو ولي العهد ونواب الحاكم، ووجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي والدوائر الحكومية والبلديات، متمنياً للمشاركين من داخل الدولة وخارجها أياماً سعيدة في هذا الحفل التراثي البهيج الذي يهدف إلى تعزيز وتوثيق المحبة والتعاون.

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