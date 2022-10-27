مهرجان «دلما التاريخي» ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ويستمر حتى الثالث من نوفمبر المقبل بجزيرة دلما التاريخية.

وتقام اليوم الأشواط التأهيلية لسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً.

من جانبه، وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية التحية للقيادة الرشيدة للدولة على رعايتها ودعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات التي تخص تراث الآباء والأجداد.

وقال: «إن مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس مفخرة وعيد لأهل التراث البحري الأصيل، مشيراً إلى أن المهرجان هو الأهم الذي يعنى بكل ما يخص السباقات والفعاليات البحرية».

وأضاف: «بكل تأكيد إن رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة تعد أحد أهم عوامل نجاح المهرجان منذ نسخته الأولى».

ووجه الشكر إلى اللجنة العليا وكل العاملين في تنظيم المهرجان.

وشدد على أن الجميع فائز في هذا الحدث الكبير، مؤكداً أنه لا خاسر على الإطلاق، فمجرد المشاركة في مهرجان دلما التاريخي مكسب وشرف لكل شخص.

وقال اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي يأتي استمراراً للمسيرة المباركة التي بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتعزيز الوعي بالقيمة التي يحملها التراث الثقافي الإماراتي، والسباقات البحرية التراثية ورحلات الغوص ومسابقات التراث البحرية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية لصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، والمتابعة الحثيثة من راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ودعمه المتواصل لمختلف الفعاليات والمهرجانات التراثية.

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