المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتحت مظلة «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تنظيم الدورة السادسة من فعاليته الاجتماعية السنوية «سباق الوحدة للجري»، 19 نوفمبر المقبل.

وبدعم من منصة «معاً بلا حدود» التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، يهدف «سباق الوحدة للجري» إلى تعزيز قيم التنوع ودمج أصحاب الهمم في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية في دولة الإمارات.

وسيتضمّن الحدث سباقاً للمشي لمسافة ثلاثة كيلومترات وسباقين آخرين مع احتساب الوقت لمسافة خمسة وعشرة كيلومترات، ويمكن للمشاركين اختيار الجري أو المشي أو استخدام الكراسي المُتحركة أو دفع عربات الأطفال نحو خط النهاية.

ويحظى «سباق الوحدة للجري» بدعم «مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة» و«مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة»، إضافة إلى الهلال الأحمر الإماراتي.

أهمية

وقال علي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: يستمد سباق الوحدة للجري أهميته من دعمه لفئة أصحاب الهمم وتخصيص إيراداته للأعمال الخيرية ويعد من الفعاليات المفيدة للمجتمع، حيث سيشارك فيه عدد كبير من أصحاب الهمم، كما ستخصص عائداته لدعم مركز النور لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي. ويؤكد هذا الحدث دور مجلس دبي الرياضي في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة أفراد المجتمع من خلال تنظيم ودعم الفعاليات الرياضية التي تعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مفضلة.

من ناحيته، قال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي وتجربة العملاء لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر البنك بالتزامه الراسخ تجاه دمج أصحاب الهمم في المجتمع وبدعمه المتواصل لـ «سباق الوحدة للجري».

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