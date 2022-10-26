العمادي يدشن مشواره في «آسيوية الغولف» في تايلاند

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يدشن لاعب المنتخب الوطني راشد العمادي، اليوم، مشواره في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة الغولف، المقامة حتى 30 أكتوبر الجاري، على ملاعب نادي أماتا سيرينجر للغولف، في مدينة تشون بوري في تايلاند، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون النخبة في 30 دولة، والمؤهلة إلى بطولة «أوغوستا الوطنية» المفتوحة في الولايات المتحدة في نسختها الـ 151 التي تنطلق العام المقبل. ويرأس بعثة المنتخب، اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف.

رعاية

وتعد بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، واحدة من ضمن خمسة أحدث للنخبة في التصنيف العالمي لهواة الغولف، المقامة تحت مظلة بطولات «الماسترز» و«النادي الملكي القديم R&A»، بالاشتراك مع اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، وتحظى بدعم ورعاية ستة شركاء هم، «AT&T» و«3M» و«Mercedes-Benz» و«Samsung» و«Delta» و«UPS» بجانب اثنين من شركاء «Rolex» و«IBM».

ويسجل العمادي مشاركته الثانية على التوالي في البطولة الآسيوية، بعد أن شارك العام الماضي في الحدث القاري الذي استضافته الإمارات في نادي خور دبي، ويأمل ممثل الإمارات في نسخة 2022 تقديم مستوى يرقى إلى الطموحات، خصوصاً أنه يتواجد ضمن كوكبة من لاعبي الغولف في القارة الصفراء.

وأوضح راشد العمادي، أنه استعد أخيراً لهذا الحدث تحت إشراف المدرب ماثيو بروكس بنادي خور دبي للغولف واليخوت، معتبراً أن البطولة تعتبر محطة مهمة للمشاركة في البطولات المقبلة، ووجه شكره لإدارة مجلس اتحاد الإمارات للغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والشكر موصول إلى اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد لمتابعاته الدؤوبة للعبة ولاعبيها، معرباً عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل الآسيوي والتشرف بتمثيل الدولة واللعبة فيها.

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