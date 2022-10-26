3 ملاكمين إماراتيين في النزالات الثانوية لأمسية المونديال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ماتش روم بوكسينج، الجهة المنظمة للمواجهة المرتقبة على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية بين ديمتري بيفول وجيلبرتو راميريز المعروف بـ«زوردو»، عن انضمام الملاكمين الإماراتيين سلطان النعيمي وفهد البلوشي وماجد النقبي إلى مجموعة النزالات الثانوية «الأندركارد» التي تجري على هامش الفعالية الرئيسية في 5 نوفمبر المقبل في صالة الاتحاد أرينا.

ويحمل سلطان النعيمي سجلاً خالياً من الهزائم في وزن الذبابة السوبر، وحقق خمسة من انتصاراته الثمانية بالضربة القاضية، كما فاز بلقب البطولة الوطنية للهواة في مناسبتين، وأعرب النعيمي، صاحب الـ29 عاماً، عن حماسته لاغتنام هذه الفرصة لاستعراض مهاراته أمام عشاق الملاكمة في مدرجات صالة الاتحاد.

وأضاف النعيمي: «يُشرفني أن أشارك في الأمسية الأضخم في تاريخ رياضة الملاكمة في دولة الإمارات، التي تشهد أول نزال على لقب بطولة العالم تستضيفه الدولة على الإطلاق، كما يُعزز تنظيم ماتش روم بوكسينج للفعالية من خصوصيتها بلا شك، لا سيما وأنها واحدة من أبرز شركات الترويج لرياضة الملاكمة حول العالم، ما يجعل مشاركتي في هذه الفعالية أمراً مميزاً بحد ذاته. وأنا متحمس لاستعراض مهاراتي في رياضة الملاكمة أمام الجمهور الكبير، وآمل في الحصول على تشجيع قوي من الجمهور الإماراتي».

من جانبه، يدخل فهد البلوشي، الملاكم في وزن الريشة السوبر وصاحب السجل المتميز بعشرة انتصارات، منهما اثنان بالضربة القاضية، وخسارة واحدة، نزال العودة ضد منافسه غريغوري غوتشوشفيلي، الذي ألحق الخسارة الوحيدة بالملاكم الإماراتي في النزال الذي جمع بينهما في كازاخستان عام 2019. ويسعى الملاكم الإماراتي صاحب الـ25 عاماً لرد اعتباره من خلال الفوز بالنزال الذي يمتد لست جولات.

وقال البلوشي: متحمس لمشاركتي في هذه الفعالية، التي تُعد بلا شك الأضخم من نوعها في تاريخ رياضة الملاكمة في دولة الإمارات، كما تتيح الفعالية لنا تعريف الجمهور بالمواهب المحلية الكثيرة التي تنتظر الفرصة المناسبة لإبراز قدراتها. وأخوض هذا النزال من أجل جميع زملائي الملاكمين تقديراً لجهودنا التي نبذلها كل يوم لتحقيق أحلامنا.

وحقق ماجد النقبي أربعة انتصارات بالضربة القاضية في النزالات السبعة التي فاز بها في وزن الخفيف السوبر، وشارك في النزالات الفرعية للقاء أنتوني جوشوا وآندي رويز جونيور في الدرعية بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر عام 2019، حيث تغلب على إليا بيرواشفيلي.

وفي هذا السياق، قال النقبي، الذي سيواجه الفلبيني جون لورانس أوردونيو: «يُشرفني أن أمثل دولة الإمارات بصفتي ثاني الملاكمين المحترفين في تاريخ الدولة، وقد كرست حياتي بأكملها لرياضة الملاكمة، وحان الوقت ليرى العالم ما تحمله دولة الإمارات في جعبتها من مواهب في هذا المجال».

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