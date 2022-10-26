إشادة دولية بنجاح «أبوظبي غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بالنجاح الفني والتنظيمي لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو، من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي للجودو، في اتصاله مع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، على الرسالة القيمة التي وجهتها البطولة للعالم من أبوظبي، والتي تجسد شعار الاتحاد المعتمد من عام 2007 وهو «الجودو من أجل السلام» بهدف بناء سلام دائم في العالم وتحقيق القيم المفيدة لإعادة البناء الاجتماعي.

وقال: في الوقت الذي يمر فيه العالم بأوقات مضطربة، كان شعار أبطال الجودو (الصداقة، والشجاعة، والإخلاص، والشرف، والتواضع، والاحترام، وضبط النفس، والانضباط) استناداً إلى مدونة أخلاقية ذات قيم عالمية.

وأضاف فايزر: عادت الوفود لبلدانها وهي تحمل أغصان الزيتون من عاصمة الأمن والسلام، حاملة معها ذكريات طيبة ستجعلهم جميعاً سفراء فوق العادة لدولة الإمارات التي احتضنتهم ووفرت لهم أفضل بيئة تنافسية.

ووجه ماريوس فايزر إشادة خاصة بجهود اللجنة العليا المنظمة ومجلس أبوظبي الرياضي، وكافة اللجان والجهات المساعدة وطلبة وطالبات الجامعات والمدارس المتطوعين لدورهم جميعاً في إنجاح الحدث.

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