«ليلة أبطال بناء الأجسام» 9 مارس في أبوظبي

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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شهد مقر أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي مراسم توقيع عقد تنظيم بطولة ليلة الأبطال المقرر إقامتها في العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2023 المقبل.

مثل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB دكتور رفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومثل الجهة المنظمة العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي والشرق الأوسط.

وشهد مراسم التوقيع وليد عبد الكريم مدير عام الأكاديمية وكبير المحاضرين وكافة أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، ومسؤولو الأكاديمية.

حق امتياز

وبموجب العقد المبرم بين الاتحاد الدولي، وأكاديمية الاتحاد الدولي بدبي، أصبحت أكاديمية IFBB بدبي صاحبة حق امتياز تنظيم الحدث بالعاصمة أبوظبي الذي ينظم لأول مرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد العقيد «م» عبد الكريم محمد سعادته الكبيرة باستضافة العاصمة أبوظبي لبطولة ليلة الأبطال التي تعتبر من أكبر وأهم البطولات الكبرى في بناء الأجسام على مستوى العالم لما تشهده من مشاركة كبيرة لأفضل وأشهر أبطال العالم في بناء الأجسام، ومعرباً عن تفاؤله بالنجاح الذي ستشهده هذه البطولة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية، ومقدماً شكره للاتحاد الدولي لمنحهم الثقة في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

من جانبه أكد رفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ثقته الكبيرة وثقة الاتحاد الدولي في مقدرة أبوظبي على تنظيم نسخة استثنائية تليق باسم البطولة ومكانة وقيمة دولة الإمارات كجهة مستضيفة، ومشيراً إلى أن دولة الإمارات سباقة في استضافة وتنظيم كبريات الأحداث والبطولات بمختلف أنواع الرياضات والتميز الذي يصاحب تلك البطولات بكافة جوانبها.

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