"ماراثون زايد الخيري" يعود إلى أبوظبي بنسخةٍ جديدةٍ 19 نوفمبر المقبل

المصدر: وام

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يعود ماراثون زايد الخيري إلى العاصمة أبوظبي بنسخة جديدة في 19 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي واللجنة التنظيمية للماراثون والهلال الأحمر الإماراتي.

وقد بدأ هذا السباق الخيري مسيرته الإنسانية عام 2001 في أبوظبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، ليحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي كان شغوفا بالعمل الخيري.

ويجسد الماراثون رؤية الإمارات في نشر الحب والسلام والخير في العالم، حيث تجاوز حدود الوطن وامتد عطاؤه إلى كل من نيويورك ومصر.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للماراثون أن النسخة الجديدة ستنطلق يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 في تمام الساعة السابعة صباحا، وأن مساره سيبدأ من فندق إرث أبوظبي (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقًا) وينتهي فيه أيضا، وأنه سيوفر للمتسابقين من جميع الأعمار فرصة المشاركة بمسافات تُناسب أعمارهم ولياقتهم البدنية، في أجواء من المرح مع العائلة بمسافة 3 كم، وسباق المستوى المتوسط بمسافة 5 كم، وسباق المستوى المتقدم بمسافة 10 كم.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المتسابقين سيمرون في طريقهم على عدد من أكثر معالم أبوظبي شُهرةً وأغناها بالتراث، ومنها جامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة. وأن عائدات السباق ستوجه إلى برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الذي يُنظمه الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال الفريق الركن/ م/ محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لماراثون زايد الخيري: "إنه لشرفٌ عظيم أن نُعلن عن عودة ماراثون زايد الخيري في نسخته الجديدة إلى أبوظبي ..وستكون هذه الفعالية فرصةً مميزة لاجتماع العائلات والأصدقاء، وللتبرع لصالح قضيةٍ ذات أهمية كبرى، ولتكريم إرثِ وروحِ دولة الإمارات، وللاستمتاع أيضًا بالمشاركة في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ..وسيمُر المتسابقون بمعالم العاصمة الحبيبة، وقد بذلنا قُصارى جهدنا لكي يكون السباق مفتوحاً ليرحب بالجميع ..وعلى الرغم من أن الجوائز ستُمنَح حسب الفئات العمرية، إلا أن جميع المشاركين سيكونون من الفائزين".

وسيحصل صاحب المركز الأول في فئة ال 3 كم على 10 آلاف درهم للذكور ومثلها للإناث، وفي سباق ال 5 كم سيحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف درهم من فئة الرجال، ومثلها لفئة السيدات، بينما يحصل صاحب المركز الأول في مسافة ال 10 كم على 25 ألف درهم لفئة الرجال ومثلها للسيدات، وفي فئة أصحاب الهمم لمسافة 10 كم لإعاقة الشلل النصفي سيحصل صاحب المركز الأول على 13 ألف درهم، ومثلها لأصحاب الهمم فئة إعاقة البتر، و7 آلاف درهم لفئة أصحاب الهمم لمسافة 5 كم كراسي متحركة، و1000 درهم لأصحاب الهمم فئة ال 3 كم (الأولمبياد الخاص) في المراكز من الأول حتى مركز ال 11.

وسيحصل كل المشاركين على ميداليات خاصة وقمصان نظير مشاركتهم، كما توجد جوائز مالية يصل إجمالي قيمتها إلى مليون درهمٍ إماراتيٍّ.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الخيري الأكثر عطاء وعونا في العالم على الموقع الإلكتروني التالي :

https://adsc.ae/en/events/zayed-charity-marathon-abu-dhabi-2022 أو للتبرع للهلال الأحمر الإماراتي على الموقع الإلكتروني :

https://www.emiratesrc.ae/CharityZM/Default.aspx أما بالنسبة للتسجيلات الخاصة بالشركات فقد تم تخصيص البريد الإلكتروني Corporate@premieronline.com وسيقوم فريق بريمير أونلاين بتأكيد حجزكم.

جدير بالذكر أن أول نسخةٍ من ماراثون زايد الخيري أقيمت خارج الإمارات في مدينة نيويورك عام 2005، والتي تم التبرع بكل عائداتها إلى المستشفى المتخصص في دراسة أمراض الكلى عن طريق مؤسسة الكلى الوطنية في مدينة نيويورك بالتنسيق مع سفارة الإمارات في واشنطن.

كما أقيمت في 2014 أول نسخةٍ للسباق في مصر، والذي لا يزال يُنظم سنويًا بإشراف سفارة دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية ..وأعلنت اللجنة المنظمة أن النسخة المقبلة في مصر ستكون في 23 ديسمبر 2022 بالإسكندرية.

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