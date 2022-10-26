لجنة تأمين الفعاليات تتفقد موقع بطولة العالم "دي بي وورلد للبادل تنس - دبي 2022"

المصدر: وام

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عقدت لجنة تأمين الفعاليات اجتماعًا تنسيقياً مع اللجنة المنظمة لتأمين استضافة “بطولة العالم للبادل - دي بي وورلد، دبي 2022”، وأجرت زيارة ميدانية لموقع البطولة التي تستضيفها دبي لأول مرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وينظمها اتحاد الإمارات للبادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتنطلق منافسات البطولة اعتباراً من 31 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، بمشاركة نخبة من أفضل المنتخبات العالمية.

وعقد الاجتماع بحضور اللجنة المنظمة وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، إسعاف دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر الاستعدادات والإجراءات الأمنية والتنسيق مع مختلف الشركاء من شرطة دبي واللجنة المنظمة للبطولة والشركة الأمنية المشاركة في تأمين الحدث، وذلك لتحديد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية الشاملة لتأمين البطولة من كافة النواحي.

كما قامت اللجنة المنظمة بتجهيز 8 ملاعب في منطقة القرهود من بينها الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس الذي يتسع لـ5 آلاف مشجع.

وأكدت اللجنة المنظمة بأن لجنة تأمين الفعاليات على أتمّ الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي وتأمينه في دبي بما يعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات بشكل عام في تنظيم الفعاليات العالمية.

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