للدورة الثانية.. الرزوقي نائباً لرئيس "دولي الكاراتيه"

المصدر: دبي-علي شدهان

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فاز اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، بمنصب النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، للدورة الثانية على التوالي، وذلك في الانتخابات التي جرت في تركيا على هامش بطولة العالم.

ويعكس فوز اللواء الرزوقي بالمنصب الدولي المرموق، مستوى الثقة العالي الذي يحظى به لدى عموم أعضاء الجمعية العامة للاتحاد الدولي للكاراتيه، نظرا لجهوده المشهودة على مسيرة اللعبة محليا وإقليميا وقاريا ودوليا، وتثبيت دور الإمارات الإيجابي في مسيرة منظومة "كاراتيه العالم".

وإلى جانب اللواء الرزوقي، فقد حققت غالبية الشخصيات العربية، الفوز في الانتخابات، بحصول السعودي، الدكتور إبراهيم القناص، والمصري محمد مصباحي، والتونسي بشير الشريف، على مقاعد العضوية في الاتحاد الدولي للكاراتيه في الدورة الجديدة.

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