لاعب شطرنج أمريكي يطالب بطل العالم للعبة بتعويض 100 مليون دولار

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رفع لاعب الشطرنج الأمريكي هانز نيمان دعوى قضائية أمام محكمة ميسوري ضد بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن، بعد أن اتهمه الأخير بالغش خلال مباراة جمعت البطلين أدت إلى انقسام في عالم اللعبة على المستوى الدولي.

وتقدم نيمان بالشكوى في 20 أكتوبر إلى محكمة الولاية التي أقيمت فيها البطولة الأولى، ليس فقط ضد "الأستاذ الكبير" النرويجي، ولكن أيضًا منصة شطرنج.كوم الشهيرة للعب الشطرنج، والتي أنشأت في 2007، وضد الأستاذ الكبير هيكارو ناكامورا الذي انحاز إلى كارلسن.

وطالب محامو نيمان بدفع 100 مليون دولار كتعويض "عن الضرر الهائل الذي تسبب فيه المدعى عليهم لجهة سمعته وحياته المهنية وحياته من خلال استهدافه بالتشهير الصارخ وتشكيل تواطؤ غير قانوني لإبعاده عن اللعبة التي كرس لها حياته كلها"، وفق "مونت كارو".

ويذهب هجوم نيمان المضاد أبعد من إنكار مزاعم الغش في المباريات ذات الصلة، بل يستنكر أيضاً ما يقول إنه "مؤامرة منظمة بعناية" من قبل خصومه لإسقاطه.

وكان موقع شطرنج.كوم قد نشر تقريراً يوضح أسباب الاعتقاد بأن اللاعب الأمريكي "ربما غش في أكثر من مائة لعبة على الإنترنت بما في ذلك الألعاب التي كانت فيها مبالغ مالية على المحك"، ولكنه نفى في الوقت نفسه إغلاق حساب "نيمان" فيه بناءً على طلب أو ضغط كارلسن.

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