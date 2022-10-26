محمد حارب: مستقبل مشرق للرياضات البحرية

المصدر: دبي - البيان

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شارك محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماع مجموعة عمل البيئة والطاقة الشمسية والكهربائية الدولية على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي أم) التي استضافتها إمارة الفجيرة في الفترة من 16-23 الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وقال محمد حارب: سعدنا أيما سعادة بتشريف سمو ولي عهد الفجيرة ورعايته للاحتفال التاريخي وأيضاً الحضور العالمي الكبير وتكريم شخصيات مؤثرة قدمت الكثير للرياضات البحرية، حيث ستبقى الدورة رقم 95 من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباقات البحرية، والتي اختتمت أعمالها في الفجيرة باقية في ذاكرة أهل البحر باعتباره استشراقاً إلى مستقبل جديد يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل للسباقات البحرية.

وخلص اجتماع مجموعة عمل البيئة في الفجيرة إلى إعلان سياسة ملزمة وبرنامج عمل من نقاط عدة للاتحادات الوطنية والأندية للتشجيع على المحافظة على البيئة.

إشادة

وأشاد محمد حارب بعد ختام الاجتماعات بنجاح أعمال الجمعية العمومية بحضور الإيطالي الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي ووفود مثلت أكثر من 60 دولة، حيث كانت الفجيرة على موعد مع عرسين عالميين الأول اختيار دولة الإمارات وإمارة الفجيرة لاحتضان احتفالية أسرة السباقات البحرية بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي (1922-2022)، والثاني تكريم المساهمين في أنشطته وأيضاً حفل أوسكار أبطال البطولات العالمية في عام 2021 والذي أقيم للمرة الأولى خارج أوروبا وشهد تكريم أبناء الإمارات في فريقي أبوظبي وشرطة دبي.

ويعتبر ممثل الإمارات محمد عبدالله حارب الفلاحي أقدم أعضاء مجموعة عمل البيئة والطاقة الشمسية والكهربائية الدولية التي تعنى بتحقيق ممارسات تواكب أهداف المحافظة على البيئة وإيجاد الحلول المبتكرة لجعل السباقات البحرية صديقة للبيئة، حيث تضم المجموعة إلى جانبه الإيطالي ريكاردو باليسيو (رئيس المجموعة) والأعضاء اللبنانية كارلا شغوري والهولنديين جيروين دروغسما وجورريس ميلكيرت والأستوني فاهور جوالا.

كما تلقى محمد حارب تكريماً خاصاً تسلمه من الدكتور رافئيللي ميولي رئيس الاتحاد تقديراً لدوره الكبير كأحد الإداريين المتميزين في الاتحاد الدولي (يو آي أم) وجهوده الممتدة لأكثر من 10 سنوات متواصلة كعضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي في عام 2012 ثم اختياره عضو في مجموعة عمل البيئة والطاقة الشمسية والكهربائية 2012 منذ عام 2012 وحتى الآن.

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