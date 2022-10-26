منتخبنا جاهز لـ «عالمية الجوجيتسو» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت وفود منتخبات العالم في الوصول إلى أبوظبي للمشاركة في النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 8 نوفمبر بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة.

ويواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو استعداداته القوية للبطولة، حيث دخل في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الإعداد في معسكره الداخلي، متمسكاً بآماله الكبيرة في التتويج مجدداً بالبطولة والحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي. وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة بفئاتها المختلفة 116 لاعباً ولاعبة، وهي تشكيلة تركز على عوامل الخبرة والشباب والكفاءة الفنية.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي وتستضيفها أبوظبي للعام الثالث على التوالي تعد من أكبر وأضخم البطولات على أجندة الرياضة العالمية، على صعيد أعداد الدول واللاعبين المشاركين، لافتاً إلى اكتمال التحضيرات لاستضافة الحدث بالتعاون مع شركاء النجاح وبما يليق بمكانة أبوظبي كموطن عالمي للجوجيتسو. ورحب الشامسي بوفود المنتخبات المشاركة، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق في تقديم أفضل مستوى تنافسي.

مسؤولية

وقال رامون ليموس المدرب الأول للمنتخب الوطني: «إن لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني على وعي تام بأهمية المرحلة الحالية، ويدركون حجم المسؤولية، وهم على بعد أيام قليلة من انطلاق الحدث العالمي، مشيراً إلى أنهم قد التحقوا منذ شهر تقريباً بمعسكر داخلي».

من ناحيته قال البطل العالمي فيصل الكتبي قائد المنتخب الوطني الذي ينافس في فئة 94 كجم: «لاعبو المنتخب على أتم الاستعداد لتجاوز التحديات والدفاع عن اللقب. نحن نتدرب من أجل بطولة العالم منذ عودتنا من دورة الألعاب العالمية في يوليو الماضي، لأننا على يقين بأن أقصر الطرق للحفاظ على المكاسب والإنجازات هو التدريب والعمل والتطور المستمر».

ثقة

قالت بشاير المطروشي لاعبة المنتخب التي تنافس في وزن 57 كجم: «بذلنا جهوداً كبيرة خلال المعسكر التدريبي، ونحن واثقون من أن استعداداتنا وتحضيراتنا المكثفة ستنعكس على أدائنا وحصولنا على أكبر عدد من الميداليات».

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