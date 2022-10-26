عزة بنت سليمان:«الأولمبية» حريصة على بناء الشراكات

المصدر: دبي – البيان

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استقبلت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية أمس بمقر اللجنة في دبي نغ سير ميانغ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بهدف استعراض مستجدات الحركة الأولمبية وأبرز المحافل الرياضية المقبلة على جميع الصعد.

وقالت عزة بنت سليمان: بالأمس وقعنا مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الأوزبكية واليوم نلتقي مع مسؤول بارز في المؤسسة الأولمبية الأم، وأضافت: حريصون على بناء الشراكات وفتح قنوات جديدة للتواصل مع الجميع، وخلق حراك أولمبي بما يرسخ اسم دولة الإمارات واللجنة الأولمبية الوطنية ويعزز أواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين المؤسسات الرياضية،

واستعرضت عزة بنت سليمان خلال اللقاء أهم الموضوعات المرتبطة بمسيرة اللجنة وأنشطتها المختلفة تأكيداً على مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مع نغ سير ميانغ العام الماضي وشهد مناقشة العديد من المحاور ذات الأهمية على مائدة اللجنة الأولمبية الدولية ومنها المحور الخاص بالتوازن بين الجنسين والتوصيات الـ15 الواردة في الأجندة الأولمبية المعروفة بـ2020+5.

جهود

ورحبت عزة بنت سليمان بالضيف الزائر، حيث يأتي اللقاء في إطار استكمال جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بمتابعة من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، بأهمية تفعيل التعاون المشترك مع جميع المؤسسات والمنظمات الأولمبية والرياضية. بدوره عبر نغ سير ميانغ عن سعادته باللقاء الذي يتجدد بعد عام تقريباً مع اللجنة الأولمبية الوطنية والتي تعد شريكاً مهماً وعضواً فاعلاً ومؤثراً في الحركة الأولمبية.

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