اتحاد المصارعة والجودو يستعرض إعداد المنتخب لأولمبياد باريس

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو اجتماعه الثاني في دورته الجديدة على هامش بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو لعام 2022، وذلك برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وبحضور كافة الأعضاء.

واستعرض الاجتماع التقرير المالي، وخطة إعداد المنتخب الأول للجودو استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، على ضوء تصنيف اللاعبين الدوليين الذي يضمن لهم التأهل، كما تم بحث تقارير النشاط المحلي ومشاركات منتخبات المراحل السنية على مختلف المستويات العربية والخليجية والآسيوية وخطط إعداد تلك المنتخبات. وتم استعراض آخر ما وصل إليه العمل في مقر الاتحاد الجديد بمنطقة بني ياس شرق، والذي يسير بخطى ثابتة وفقاً لخطة التأسيس المتفق عليها والمعتمدة فنياً وزمنياً.

وأكد الاتحاد أنه من المتوقع افتتاح المقر الجديد قبل نهاية العام الحالي، حيث بدأت ملامح المشروع تكتمل على أرض الواقع.

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