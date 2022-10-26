«النصر» يضع الشارقة في صدارة دوري السلة

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمر الشارقة في صدارة الترتيب العام لدوري كرة السلة بعد فوزه على ضيفه النصر بنتيجة 101 ـــــــ 84 في ختام مباريات الجولة الرابعة التي بدأت بفوز الوحدة على الظفرة 96 ـــــــ 92 وشباب الأهلي على البطائح 100 ـــــــ 74. ورفع الشارقة بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط حاصلاً على العلامة الكاملة، فيما للنصر 5 نقاط وقفز شباب الأهلي للنقطة السادسة والبطائح برصيد 4 نقاط بعد تلقيه الخسارة الرابعة، وقفز الوحدة للنقطة الخامسة محققاً أول انتصاراته في المسابقة والظفرة 3 نقاط في 3 مباريات خسرها جميعها، وكان الوصل سابع فرق الدوري في فترة الراحة خلال هذه الجولة. وتقام مسابقة الدوري على ثلاث مراحل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز