10000 حصة رياضة في «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للياقة عن جدول فعاليات النسخة السادسة من المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في زعبيل سبورتس ديستريكت الواقع على سطح دبي مول زعبيل، وتحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويعقوب نبي مدير مبادرة تحدي دبي للياقة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعدد من ممثلي الشركاء والداعمين الرئيسين للتحدي بمن فيهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجموعة «دي بي ورلد»، وماي دبي، وجي أم جي.

وكشفت اللجنة عن تقديم النسخة الجديدة جدولاً حافلاً من الفعاليات المتميزة لتشجيع أفراد المجتمع كافة على تجديد التزامهم مستقبلاً أكثر صحة ونشاطاً، وذلك ابتداءً من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر 2022، ويتضمن جدول الفعاليات إقامة أكثر من 10 آلاف حصة رياضية.

وتشمل أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» كلاً من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» و«تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد 6 و20 نوفمبر بالإضافة إلى قريتين للياقة على مدار 30 يوماً وهما «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة»، بالإضافة إلى 19 مركزاً للياقة البدنية تتوزع على المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، علاوة على فعاليات نهاية الأسبوع للرياضة واللياقة في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تنظم على مدار الشهر، وآلاف الحصص الحية الافتراضية المجانية التي يقدمها أبرز المدربين المحترفين على مستوى المنطقة. وما زال باب التسجيل مفتوحاً أمام الجميع عبر الموقع الإلكتروني

www.dubaifitnesschallenge.com.

تأكيد

وأكد سعيد حارب أن مبادرة تحدي دبي للياقة تعكس رؤية دبي لبناء مجتمع صحي وسعيد، وقال: «بفضل رعاية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يكتسب التحدي زخماً عاماً بعد عام وأصبح الحدث السنوي الأهم في مجال الرياضة المجتمعية ويواصل النمو عاماً بعد عام، فالرياضة في دبي تشكل نشاطاً يومياً واسعاً لمختلف فئات المجتمع وجهودنا مستمرة بالتعاون مع شركائنا من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمؤسسات الرياضية لتعزيز مكانة الرياضة في دبي، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة لجميع الجنسيات التي تعيش على أرضها الطيبة وتعزيز علاقات التعاون والصداقة في ما بينهم وأن يكون الجميع في صحة وسعادة ونشاط».

وأضاف: «نفخر بأنه إلى جانب هذه الفعاليات الكثيرة التي يضمها التحدي، فإن أجندة فعالياتنا الرياضية في إمارة دبي تتضمن بطولات دولية وأحداثاً عالمية ومجتمعية كبيرة تقام ضمن فترة التحدي ما يؤكد مكانة الرياضة في مجتمعنا، وتحفل أجندتنا الرياضية بتنظيم أكثر من 90 فعالية رياضية متنوعة في فترة التحدي».

وأوضح أحمد الخاجة، أن النسخة الماضية من التحدي سجلت مشاركة قياسية وأن الهدف في النسخة الجديدة كسر هذا الرقم وتحقيق المزيد من النجاحات، وقال: «منذ إطلاقه في عام 2017، أثر تحدي دبي للياقة بشكل إيجابي في حياة سكان وزوار دبي، إذ يستقطب التحدي أعداداً متزايدة من المشاركين كل عام، ووصل إلى أكثر من 1.65 مليون مشارك من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية في عام 2021».

فرصة مثالية

يوفر «تحدي دبي للياقة» كعادته فرصة مثالية لعشاق الرياضة من كافة الأعمار والقدرات البدنية للاستفادة من طيف واسع من أنشطة اللياقة المتنوعة المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة لتحقيق الهدف المشترك؛ وهو الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً متتالية.

وبفضل برنامج التحدي المتنوع والشامل من الفعاليات والحصص الرياضية المختلفة التي تقام في كافة مناطق المدينة، سيتمكن المشاركون من تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وإدراج النشاط البدني في حياتهم اليومية بكل سهولة.

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