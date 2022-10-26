هجن العاصفة تكسب ناموس البكار بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

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تألقت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في تحديات الثنايا التي أقيمت أول من أمس، على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة ضمن سباقات المرموم، وذلك من خلال أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ونجحت هجن العاصفة في حسم المعركة على قمة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، حيث تمكن غياث الهلالي من تقديم «الشاهينية» على الصدارة بزمن وقدره 13:03:5 دقيقة، وسجلت هجن سيح السلم حضورها القوي من خلال ثاني الأشواط للثنايا الجعدان المحليات، حيث قاد سعيد محمد مروشد «هملول» بتميز كبير لتحقيق الناموس في زمن وقدره 13:16:3 دقائق، وعادت هجن العاصفة إلى منصة الصدارة مجدداً عبر الشوط الثالث للثنايا البكار المهجنات بواسطة «الشاهينية» التي سيطرت على القمة بزمن بلغ 13:11:8 دقيقة، وشهد الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات تألقاً لافتاً لهجن الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان، حيث قاد الصادق فضل الأمين «الظافر» للصدارة بتوقيت بلغ 13:03:8 دقيقة.

وذهب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط لهجن العاصفة، وتحقق ذلك بفضل «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي والتي وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 12:54:4 دقيقة.

ثلاثية

وقاد غياث الهلالي مؤسسة هجن العاصفة إلى تحقيق الفوز بثلاثة أشواط رئيسية من أصل أربعة في سن الحول والزمول، وذلك من خلال التحديات التي استضافها ميدان المرموم أمس، وأقيمت على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وذلك من خلال فوزها بناموس الشوط الرئيسي الأول للحول المحليات تحت قيادة غياث الهلالي في زمن وقدره 12:47:1 دقيقة، وبالمقابل نجح «راهي» المملوك لهجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في الحصول على الصدارة في الشوط الثاني للزمول المحليات بقيادة سالم سعيد منانه في زمن بلغ 13:20:4 دقيقة. وأكدت هجن العاصفة على تميزها من خلال ثالث الأشواط للحول المهجنات والذي ظفرت «الشاهينية» بصدارته في توقيت وقدره 12:59:2 دقيقة، وأضاف «شاهين» النقطة الرابعة لشعار هجن العاصفة بعد أن تمكن من الفوز بصراع الزمول المهجنات تحت قيادة غياث الهلالي في توقيت بلغ 13:27:2 دقيقة.

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